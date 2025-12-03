Día Internacional de las Personas con Discapacidad: 3 historias de emprendimiento

“Me dicen trabaja, pero no lo hago porque no quiera, sino porque no me dan trabajo, por eso decidí emprender”, comenta Alexis, emprendedor con discapacidad motriz y cognitiva que creo Luks, galletas naturales para mascotas.

Como Alexis, muchas personas con discapacidad enfrentan grandes dificultades para acceder a un empleo. De hecho, son más propensas a emprender ante la carencia de oportunidades laborales, de acuerdo con el estudio “Discapacidad y Emprendimiento”, elaborado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En México 9.5 millones de personas tienen discapacidad, lo que representa el 7.3% de la población, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Por ello, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora cada 3 de diciembre te presentamos los retos que viven las personas con discapacidad.

El emprendimiento como vía para generar ingresos

De acuerdo con la Asociación de Emprendedores de México (Asem), sólo 4% de los emprendimientos están fundado por personas con discapacidad, lo que demuestra que aún enfrentan obstáculos para convertir sus ideas en negocios.

El principal reto es la autopercepción de sus propias limitaciones y la falta de autoconfianza, señala el estudio “Emprende con discapacidad”, realizado por Impact Hub y Foro Valparaíso.

A ello se suma la falta de capacitación adaptada a sus necesidades, como materiales en braille para personas con debilidad visual o aplicaciones de traducción para personas con discapacidad auditiva.

Para atender estas brechas nació Accede, un programa de Impact Hub y Foro Valparaíso que ofrece herramientas, acompañamiento y formación en modelo de negocios. Gracias a esta iniciativa, 35 jóvenes con discapacidad crearon o impulsaron sus negocios, lo cual les permite ser autosuficientes. Te presentamos tres proyectos de emprendedores con discapacidad.

Galletas que abren caminos

Alexis vive con su abuelita y ambos dependen de la pensión del Bienestar. Aunque buscó empleo para mejorar su calidad de vida, la discapacidad motriz complicó su acceso a oportunidades. Intentó aplicar en una empresa de videojuegos, pero le dijeron que debía trasladarse hasta Santa Fe y trabajar de forma presencial, algo imposible para él por falta de acompañamiento.

Ante ello, decidió convertir su pasión y necesidad en una alternativa, crear Luk galletas 100% naturales para perros. Con el apoyo de Accede, logró formalizar su emprendimiento y hoy comercializa sus productos desde casa, con vecinos y bajo pedido.

Alexis, creador de LuksElizabeth Meza.

Catering que impulsa la inclusión

Jessica Arrazola creó Dauni Dawn ante la falta de oportunidades laborales que enfrentó su hijo de 22 años con síndrome de Down. Su empresa de catering emplea a jóvenes con esta condición y les brinda formación para lograr una vida más independiente.

La emprendedora señala que una de cada 700 personas nace con síndrome de down y solo el 5% accede a un empleo. Por ello, Dauni Dawn los capacitan y los ubican en tareas según sus habilidades, como preparación de alimentos, lavado de vegetales o servicio.

“Tratamos de hacer un mundo más inclusivo, que la gente vea que son capaces y lo pueden lograr, que les tenga más admiración a estas personas y sus capacidades”.

Jessica Arrazola, fundadora de Dauni DawnElizabeth Meza.

Tecnología que transforma vidas

Hace 12 años, tras adquirir una discapacidad motriz, Kenneth Ramos fundó Agito, una empresa dedicada a acercar información y equipos especializados como sillas de ruedas, sillas de baño y dispositivos de viaje.

Su objetivo es que las personas con discapacidad puedan vivir su vida de la manera más plena posible mediante tecnología de asistencia. Los productos provienen de Estados Unidos, Europa y México, y se distinguen por su funcionalidad y accesibilidad.

“Mi propósito es traerlos al mercado mexicano, dar precios decentes y asesoría; que la gente sepa cual es la solución más adecuada para ellos”.