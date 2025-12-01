Personas con discapacidad transforman su futuro a través del emprendimiento

“No existen límites cunado se cree en tu propio potencial”. Con esa frase 35 emprendedores con discapacidad se graduaron del programa Emprende, iniciativa que brinda herramientas y capacitación para que más personas puedan desarrollar sus propios negocios y construir independencia económica.

El proyecto surgió tras un estudio elaborado por Impact Hub y Foro Valparaíso, el cual evidenció las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad para acceder a un empleo formal. Ante este panorama, el emprendimiento se vuelve una alternativa viable para generar ingresos y construir autonomía.

Buscamos visibilizar lo difícil y complicado que es para una persona insertarse en el mundo laboral. Siempre hemos creído que el emprendimiento es ese puente que te puede dar tanto la libertad financiera como personal para crear tus proyectos”, destacó Naomi León, encargada del programa Accede.

Herramientas accesibles para emprender

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora cada 3 de diciembre es importante visibilizar los retos que enfrentan las personas con discapacidad, como la falta de materiales y contenidos accesibles. Por ejemplo, se requiere ciertos materiales para quienes tienen debilidad visual y otros para quienes tienen pérdida auditiva. Por ello, el programa desarrolló herramientas y metodologías adaptadas a diferentes necesidades, garantizando que todos los participantes pudieran aprovechar el aprendizaje.

Durante tres meses, los emprendedores participaron en un bootcamp donde trabajaron en su modelo de negocio, registro de marca, pitch y otros conocimientos esenciales para poner en marcha un proyecto sostenible.

Mario Romeo, director de Impact Hub puntualizó en que se recibieron más de 200 solicitudes, de los cuales 120 proyectos se seleccionaron con impacto social hacia la comunidad con discapacidad y potencial escalables, finalmente se graduaron 35 emprendedores.

Hoy vemos estos resultados de los cuales estamos muy orgullosos, cambiarle la vida estas personas que tienen discapacidad”, afirmó.

Como ayuda el emprendimiento

En México, 5.7% de la población vive con alguna discapacidad, según el Censo de Población y Vivienda 2020. Además, el estudio Emprender con Discapacidad de Impact Hub y Foro Valparaíso revela que 53% de las personas encuestadas ya fundaron un negocio.

Sin embargo, enfrentan diversos retos, como el no creer en ellos mismos, la falta de acceso a financiamiento y la carencia de infraestructura en el país que les permita moverse libremente.

Historias que inspiran

Jenny Bautista Medina, tallerista, activista, fotógrafa y asesora en inclusión dice enfrentó prejuicios al iniciar su emprendimiento, pues creía que un cuerpo sin discapacidad esas valioso, pero no es así, debido a que las personas con discapacidad tienen el mismo conocimiento y capacidad que cualquier otra persona.

Mencionó que en su comunidad rural no encontraba empleo y su movilidad era complicada; al vivir con discapacidad motriz y usar silla de ruedas, dependía de otros para desplazarse. Migró a la Ciudad de México, donde continuó enfrentando barreras tanto por su discapacidad como por ser mujer.

La barrera más grande a la que me he enfrentado es la ignorancia. Es importante el valor de hace comunidad, identificar los talentos de los demás y delegar”.

Asimismo, Rocio Robles, abogada fundadora de Malcriados, marca de ropa para mascotas que surgió luego de la necesidad de tener un ingreso extra cuando sus hijos fueron diagnosticados con discapacidad dijo que ha tenido que aprender a ser resiliente y a tener una red de apoyo, pues se ve la necesidad de trabajar en el negocio y cuidar a sus hijos, quienes también diseñan los productos. “Los sueños se hacen realidad con muchísimo trabajo”.