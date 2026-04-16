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CREA tu negocio, el programa que ayuda a emprendedores en etapas tempranas

Los ganadores podrán acceder a capacitaciones y capital pre semilla. Además, los primeros lugares podrán participar para el concurso nacional para ganar capital semilla y una experiencia internacional en Dubái.

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Para las pymes construir un historial financiero sólido desde etapas tempranas es fundamental.Shutterstock.

Andrea Salvador Pérez

El reto de emprender no es comenzar, sino escalar. Por ello, WORTEV Capital y el Centro de Competitividad de México (CCMX), iniciativa del Consejo Mexicano de Negocios (CMN) lanzaron el programa Crea tu negocio, que ofrecerá capacitación y acceso a capital pre semilla.

El programa se origina debido a que muchos de los emprendimientos cuentan con buenas ideas de negocio, pero presentan problemas de profesionalización, acceso a capacitación e integración a las cadenas de valor.

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Siempre se habla del por qué los emprendimientos no crecen. Esto se debe a la falta de profesionalización, pero para hacerlo se requiere capacitación empresarial”, menciona Juan Carlos Ostoloza, director del CCMX.

En este contexto, el 52% de las empresas quiebra en los primeros dos años de operación, por lo que el programa tiene como objetivo fomentar el crecimiento económico local y regional por medio de talleres digitales, conferencias y mentorías, además del acceso a capital pre semilla.

Se espera la participación de más de 3,000 emprendedores

En 2025 se lanzó el programa piloto de Crea tu negocio, en el que se otorgaron 60 mentorías y 18 emprendimientos ganadores. Además, se invirtieron 2.6 millones de pesos destinados a mentorías y capital pre semilla.

Para la edición de este año, el objetivo es capacitar a más de 3,000 emprendedores de los siguientes estados: Zacatecas, Sinaloa, Tamaulipas, Baja California, Querétaro, Veracruz y Ciudad de México.

Asimismo, se seleccionarán 22 emprendimientos ganadores con 105 mentorías personalizadas y se destinarán 7.5 millones de pesos destinados a capacitación, mentorías personalizadas, servicios y capital pre semilla.

A diferencia de otros programas, este modelo no se limita a la formación, acompaña a los emprendedores desde la creación y validación del negocio hasta la estructuración formal con una estrategia comercial sólida, una planeación financiera establecida y con una proyección de crecimiento”, destacó Denis Yris, fundador y director de WORTEV.

Participantes serán acreedores a capital pre semilla

Se seleccionarán tres proyectos que recibirán capital pre semilla, además de servicios especializados, mentorías y promoción.

El capital pre semilla será de 100,000 pesos por estado, el cual estará repartido entre los primeros tres lugares:

  • Primer lugar: 50,000 pesos.
  • Segundo lugar: 30,000 pesos. 
  • Tercer lugar: 20,000 pesos.

Los proyectos que ganen el primer lugar podrán participar en una competencia a nivel nacional donde se seleccionarán tres ganadores de capital semilla.

  • Primer lugar: 2,000,000 de pesos en capital semilla y experiencia internacional en Dubái, en coordinación con Dubái Silicon Oasis.
  • Segundo lugar: 1,000,000 de pesos en capital semilla.
  • Tercer lugar: 500,000 de pesos en capital semilla.

Bases para participar

Denis Yris expresa que en las universidades existe potencial que requiere apoyo, debido a que muchas veces desarrollan emprendimientos pero no cuentan con acompañamiento, por ello, el programa está dirigido a personas que cursen la universidad.

Las fechas para inscribirse a la convocatoria dependen del estado. En la primera etapa se llevará a cabo para Zacatecas, Tamaulipas y Sinaloa, y tienen hasta el 17 de abril para llenar el formulario.

La segunda etapa se llevará a cabo del primero de junio al 30 de julio para los estados de Baja California, Ciudad de México, Jalisco y Querétaro.

En tanto, los proyectos deben estar en fase de desarrollo y contar con un prototipo funcional en las siguientes áreas: Innovación tecnológica, economía circular, industrias creativas, agroindustria, salud, educación y otros sectores prioritarios con impacto global.

Estos son los requisitos para inscribirse:

  • Ser mayor de edad y contar con INE vigente. 
  • Contar con la cédula de situación fiscal actualizada y encontrarse activo en Hacienda. 
  • Tener la matrícula vigente en alguna universidad de las entidades participantes en la iniciativa  CREO MX y WORTEV, y no darse de baja de la universidad durante su participación en CREA tu negocio 2026. 
  • Contar con una cuenta bancaria activa a nombre del líder del proyecto.

Denis Yris explica que para fortalecer el ecosistema emprendedor se requiere capital y por ello, invita a los emprendedores a participar en el programa. “Si llegas con capital preparado, aumenta la probabilidad de éxito de la empresa”.

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Andrea Salvador Pérez

Periodista de la sección El Empresario. Especializada en temas de emprendimiento, pymes, management, cultura laboral y crecimiento empresarial.

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