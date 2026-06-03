El burnout crece en los directivos ante la incertidumbre geopolítica

Los conflictos globales y la incertidumbre económica incrementan el desgaste emocional entre los directivos, quienes enfrentan mayores riesgos de ansiedad, depresión y con el riesgo de padecer burnout.

De hecho, la ansiedad y el burnout son los motivos por los que más consultan a los médicos los trabajadores en el país, de acuerdo con la Radiografía de la Salud Laboral en México 2026, realizada por Sofía.

“Estamos viviendo un momento político sin precedentes. Los directivos se enfrentan principalmente a la presión por los resultados y la incertidumbre económica”, comenta Lyz Escalante, socia fundadora de la firma Científicos Expertos en Competencias y Conductas.

A esta preocupación puede atribuirse la incertidumbre a nivel mundial. De hecho, 58% de los líderes empresariales en México, considera que este año estará marcado por la incertidumbre y disrupción constante, de acuerdo con KPMG.

El precio de la alta exigencia

Además de la preocupación ante los acontecimientos geopolíticos, los directivos también presentan burnout debido a la presión por cumplir las expectativas por su cargo.

Ivonne Borden, fundadora de la firma Agregando Valor, explica que cerca del 80% de las evaluaciones de riesgo psicosocial corresponden a equipos de liderazgo, quienes llegan a padecer ansiedad por trabajar excesivamente.

“La idea de romantizar el desvelo y centralizar el poder hace insostenible la productividad. No hay que normalizar estar conectado las 24 horas durante los siete días de la semana”, añade Ivonne.

Por ello, creer que entre más horas se invierte al trabajo, realmente no es sinónimo de productividad, sino que provoca el incremento del estrés laboral.

En este contexto, el 31% de los directores de Recursos Humanos considera que el estrés laboral afecta el desempeño, de acuerdo con Sofía.

Señales ocultas pero dañinas

Al pensar en burnout se puede imaginar a una persona recostada en su escritorio sin energía; sin embargo, el desgaste mental y físico por el trabajo se refleja en los hábitos.

Las especialistas mencionan que el principal síntoma es la alteración del ciclo de sueño, en el que se duerme menos o no se siente un descanso a pesar de dormir las horas adecuadas. La alteración del sueño también se manifiesta cuando las personas se despiertan constantemente durante la noche.

Mientras que en los hábitos alimenticios cambian y se manifiestan en dos extremos: pérdida del apetito o aumento en el consumo de alimentos.

“Muchos directivos tienen desorden alimenticio cuando comienzan a tener burnout porque sienten mucha ansiedad. Por ejemplo, se antojan cosas dulces que a su vez generan dopamina, porque cuando estamos deprimidos queremos elevar el nivel de satisfacción buscando dulces”, menciona Lyz Escalante.

En cuanto a los cambios psicológicos, las personas se vuelven menos tolerantes y empáticas cuando tienen desgaste físico y emocional. Asimismo, incrementa la irritabilidad y la dificultad para concentrarse o tomar decisiones.

Medidas contra el burnout

Cuando las señales son claras y se ignoran, no solo se afecta el desempeño laboral, sino que pone en riesgo la salud. Las especialistas señalan que los problemas cardiovasculares como paros cardiacos son frecuentes entre los directivos.

Por ende, recomiendan cambiar de mentalidad sobre el concepto de productividad y cómo evitar aumentar la carga de trabajo. “El derecho a la desconexión no es nada más que no vayas a la oficina, sino que verdaderamente organices a tu equipo y les confíes tu trabajo”, expresa Ivonne Borden.

Además, aconsejan tomar chequeos médicos periódicos, sobre todo monitorear la presión y los niveles de glucosa. Esto con el fin de prevenir enfermedades cardiovasculares.