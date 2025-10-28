El Buen Fin 2025: Todo lo que necesitas saber para registrar tu negocio

El Buen Fin no solo es para las grandes cadenas, también representa una oportunidad para que las pequeñas y medianas empresas (pymes) incrementen sus ventas, ganen visibilidad y conquisten nuevos clientes. Si tienes un negocio y quieres sumarte a la edición 2025, te decimos cómo registrarte.

Este año la campaña de descuentos se realizará del 13 al 17 de noviembre y tienes hasta de 12 de noviembre para registrar tu empresa, de lo contrario no podrás usar el logo oficial ni participar en el sorteo del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

De acuerdo con la Secretaría de Economía se espera que El Buen Fin 2025 supere los 200,000 millones de pesos y el récord de consumo alcanzado en 2024 que fue de 173,800 millones de pesos.

Además, esta edición estará impulsada por la campaña Hecho en México, que busca promover el consumo de marcas nacionales y que más más negocios, especialmente pequeños y medianos, aprovechen esta plataforma para aumentar sus ventas, fortalecer su presencia digital y ofrecer descuentos bajo la marca registrada de El Buen Fin.

Requisitos para participar

El registro al programa es completamente gratuito, así como el uso del logotipo del Buen Fin en conjunto con el de la empresa y para formar parte del programa, los negocios deben cumplir con ciertos requisitos fiscales y administrativos, para asegurar que los participantes formen parte del comercio formal y que los consumidores puedan comprar con mayor confianza. Entre los principales se encuentran:

Contar con Registro Federal de Contribuyentes (RFC) activo.

Tener una opinión de cumplimiento positiva del SAT vigente.

Disponer de buzón tributario activo y medios de contacto actualizados.

Estar registrados como persona física o moral con domicilio fiscal válido.

Pasos para registrarse:

El proceso se realiza en línea y gratuito en la página de El Buen Fin, y se podrá realizar hasta el 12 de noviembre del 2025. Este es el proceso a realizar:

Ingresar a www.elbuenfin.org y seleccionar la opción “Registro gratis”.

Llenar el formulario con nombre, teléfono, correo electrónico y seleccionar “registrar”.

Esperar la confirmación del registro y descargar los materiales promocionales autorizados.

Beneficios

Las empresas que se registran en la campaña tienen diferentes beneficios que pueden usar tanto en línea como en tienda física.

Contar con el respaldo de los organizadores y aliados de “El Buen Fin” y podrán descargar el manual de identidad y uso de marca, logotipo oficial.

Inscribirse al Sorteo organizado por el SAT que tendrá una bolsa total de 500 millones de pesos de los cuales 400 millones se destinarán a 321,260 premios para consumidores, con montos que van de los 500 a los 20,000 pesos, además de un premio mayor de 250,000 pesos.

Afiliarse a los programas de ConciliaExprés y CopyAdvise de la PROFECO.

Negocios, requieren repararse con anticipación

Expertos en comercio digital recomiendan a los emprendedores preparar sus inventarios, canales de pago y estrategias de comunicación antes del evento, así como aprovechar la visibilidad del sello de El Buen Fin para posicionarse entre nuevos clientes.

El Buen Fin 2025 no solo representa una temporada de descuentos, sino una oportunidad de crecimiento para los negocios formales del país.