¿Quieres internacionalizar tu franquicia? La AMF te capacita con un diplomado

Con el objetivo de incrementar el sector de franquicias mexicanas y su presencia en el mundo, la Asociación Mexicana de Franquicias (AMF) en colaboración con el ITAM, anunciaron el diplomado exportación y ventas internacionales de franquicias para que tanto franquiciantes, empresarios, estudiantes y todo interesado en el tema, puedan romper fronteras y posicionar negocios exitosos en otros países.

María del Carmen Cabrera Cisneros, vicepresidenta de asuntos internacionales de la AMF, declaró que si bien hay muchas opciones educativas en el mercado sobre franquicias y exportación, este diplomado conjunta ambos temas para tener una mejor preparación y estar listos para el proceso real de la migración de franquicias.

“Un problema de las franquicias en la parte de internacionalización es que siempre se les habla de la parte legal o de lo que va a hacer el desarrollador, pero de pronto se enfrentan con el día a día de comercio exterior porque tienen insumos que mandar, hacer el transporte del mobiliario o ciertas cosas que requieren migrar del país de origen y es ahí donde ven que están pagando más por no saber sobre los tratados de libre comercio, no saber llenar un certificado de origen o no saben encontrar la ruta de la logística óptima que les permita ahorrar, entre otros temas”; manifestó durante la presentación del diplomado.

Por su parte, Mario Alberto Briseño Martínez, presidente de la AMF, manifestó que esta opción es una herramienta de alto valor para los franquiciantes porque podrán encontrar las claves para internacionalizar con éxito una franquicia y sobre todo, adaptar el modelo de negocio a los diferentes mercados.

Detalló que de las franquicias registradas en la AMF, 10% ya tiene presencia a nivel mundial porcentaje que se espera seguir creciendo en lo que resta del año y el próximo 2023. Entre los sectores que están dominando destaca la hotelería, educación, alimentos, automotriz, entre otros.

Enrique Alcázar, presidente de Alcázar & Compañía, declaró que otro de los temas que se abordarán es la parte legal respecto a la protección de derechos de propiedad intelectual, pues 60% del valor de los negocios está en los activos intangibles como dichos derechos e imagen.

“Abordaremos cómo proteger tus marcas, tu imagen comercial, patentes, derechos de autor, todos aquellos elementos que reflejan la inventiva y creatividad del negocio, el diferenciador, innovador y original que además, dará mayor valor a la empresa y seguridad al crecimiento”, dijo el también profesor del diplomado.

También se aprenderá sobre la regulación de franquicias dependiendo el país al que se quiera llegar como en Estados Unidos donde se tiene una sobre regulación para franquicias, Australia que tiene una regulación avanzada o con una regulación nula como ocurre en otros países. Así se podrá ir de manera segura al país elegido.

El diplomado tendrá una duración de cinco meses (del 21 de octubre de 2022 al 11 de marzo de 2023) y podrán acceder todas las marcas interesadas, tanto las que ya franquician como las que piensan implementar el modelo.

Las sesiones en línea serán impartidas los viernes y sábados, y se podrá acceder a una beca del 10% para el pago de cada uno de los cuatro módulos para los miembros de la AMF, asi como becas para ex alumnos del Itam.

"Este diplomado también es un esfuerzo para que las marcas mexicanas pierdan el miedo, que no nos encasillemos en los mercados tradicionales como Estados Unidos y Latinoamérica, que nos atrevamos a correr por todo el mundo. Es simplemente atreverse y solo saber cómo entrar en el comercio exterior", finalizó Maria del Carmen.