Más de 400 emprendedoras fortalecerán sus negocios con apoyo de Mercado Pago y Pro Mujer

Con el objetivo de fortalecer la inclusión y digitalización financiera de las mujeres emprendedoras, Mercado Pago y Pro Mujer lanzan el programa “Emprende Pro Mujer” que capacitarás a más de 400 mujeres.

El programa está dirigido a mujeres que tienen un negocio en marcha o están en proceso de consolidación en el Estado de México, Jalisco y Nuevo León, quienes podrán acceder a un modelo híbrido de formación, mentoría, comunidad y acompañamiento especializado para impulsar su crecimiento y sostenibilidad.

Adriana Prieto, líder de sustentabilidad de Mercado Pago México dice que el acceso a herramientas digitales y financieras es clave para impulsar el desarrollo económico de las mujeres y sus comunidades.

“Este programa nos permite acompañarlas en su camino emprendedor, brindándoles las habilidades y la confianza necesarias para hacer crecer sus negocios”, destacó.

En que consiste el programa

Emprende Pro Mujer tiene una duración de seis semanas, periodo en el que las emprendedoras recibirán capacitación en gestión de negocios, mentorías personalizadas y la posibilidad de acceder a capital semilla de 10,000 pesos. Además, recibirán terminales de cobro Mercado Pago, que les permitirán incorporar pagos digitales y mejorar la administración de sus ventas.

El acceso a conocimiento, redes de apoyo y capital puede transformar la trayectoria de una mujer”, mencionó Vania Noguera, gestora de proyectos de Emprende Pro Mujer.

Impulso a las mujeres emprendedoras ha capacitado a más de 5,400 mujeres en América Latina, de las cuales 1,500 son mexicanas. Asimismo, en un año Emprende Pro Mujer ha graduado más de 1,300 emprendedoras mexicanas tan solo este año.

Los resultados son claros:

65% de las emprendedoras incrementó sus ventas.

53% mejoró el manejo de sus gastos.

96% adoptó hábitos de ahorro.

93 % desarrolló nuevas habilidades blandas que fortalecieron su liderazgo.

“Las participantes han fortalecido sus conocimientos financieros y digitales, incorporado nuevos canales de venta y mejorado la gestión de sus finanzas personales y empresariales”.