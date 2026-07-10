Petróleo baja en la apertura, pero se encamina a un alza semanal de 6% por riesgos de suministro

Los precios del petróleo bajaban este viernes, pero seguían en camino de ⁠registrar ganancias semanales, ya que la reanudación de los enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán volvía a afectar al tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, avivando los temores ⁠sobre posibles interrupciones en el suministro.

A las 10:07 GMT, los futuros del Brent cedían 19 centavos, o un 0.3%, a 76.11 dólares el barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) restaban 21 centavos, o un 0.3%, a 71.87 dólares.

El Brent se encamina a un aumento semanal cercano al 6% y el WTI, del 5 por ciento.

"Los precios han retrocedido desde los máximos de mediados de semana, pero sigue existiendo una prima de riesgo considerable, ya que el tráfico por el estrecho de Ormuz se ha vuelto prácticamente a paralizar, sin señales claras de cuándo podría reanudarse la normalidad", afirmó Vandana Hari, de la consultora Vanda Insights.

Las fuerzas iraníes lanzaron el jueves ataques contra infraestructuras militares estadounidenses en los estados del golfo Pérsico, tras los bombardeos de Estados Unidos contra las provincias costeras del sur y del este de Irán, lo que tensó aún más un frágil alto el fuego.

Por otra parte, los medios iraníes informaron de múltiples explosiones en el sur del país. La zona incluía Bushehr, donde se encuentra una de las centrales nucleares.

La reciente escalada de las hostilidades entre Washington y Teherán podría ⁠dar al traste con la previsión de ⁠la Agencia Internacional de la Energía de ⁠un importante excedente en el mercado petrolero el próximo año, según indicó esta el viernes.

Estos ⁠acontecimientos también han retrasado la reapertura total del estrecho de Ormuz, por el que circulaba alrededor del 20% del suministro diario mundial de petróleo y gas antes del inicio de la guerra el 28 de febrero.

El tráfico de petroleros por el estrecho quedó prácticamente paralizado el jueves, según mostraron los datos de seguimiento de buques, mientras los armadores evalúan el riesgo después de que Irán atacara un buque de GNL de ⁠Qatar que salía de la vía marítima cerca de Omán, lo que desencadenó los últimos ataques.