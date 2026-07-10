Oro y plata se dirigen a caída semanal de más de 1% por temor de alzas de tasas

El oro bajaba levemente este viernes y se encaminaba a una ⁠pérdida semanal, ya que el aumento de los precios del crudo y la escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán alimentaban los ⁠temores de que la Reserva ⁠Federal pueda mantener una política monetaria restrictiva durante más tiempo.

A las 11:06 GMT, el oro al contado restaba un 0.4%, a 4,105.97 dólares por onza, acumulando un declive cercano al 1.6% en la semana.

Los futuros del oro en Estados Unidos con entrega en agosto perdían un 0.6%, a 4,114.8 dólares.

"Los precios al contado podrían volver a poner a prueba el nivel de los 4,000 dólares por onza como soporte psicológico si las tensiones se intensifican aún más y los precios del petróleo prolongan su repunte", afirmó Han Tan, analista jefe de mercados de Bybit.

El petróleo se encaminaba a un alza semanal después de que las fuerzas iraníes atacaran infraestructuras militares estadounidenses en los países del golfo Pérsico el jueves, un día después de que Washington bombardeara las regiones costeras del sur y del este de Irán.

El aumento de los precios de la energía puede impulsar la inflación, lo que podría llevar a ⁠los bancos centrales a subir las tasas de ⁠interés. Esto suele lastrar el ⁠oro, ya que este metal no devenga intereses.

Los mercados ven un 58% ⁠de probabilidades de que haya un aumento de tasas en septiembre, según la herramienta FedWatch de CME.

Los inversores están ahora pendientes de los datos de inflación de Estados Unidos que se publicarán la próxima semana y de una comparecencia pública del presidente de la Fed, Kevin Warsh.

En otros metales preciosos, la plata al contado caía un 1.1%, a 59.34 dólares ⁠por onza; el platino subía un 0.51%, a 1,618.47 dólares; y el paladio avanzaba un 1.6%, a 1,267.8 dólares. Los tres metales se encaminaban hacia una pérdida semanal.