Shein obtiene la autorización de China para salir a la bolsa en Hong Kong

China aprobó este viernes la ⁠tan esperada salida a bolsa en Hong Kong de la cadena de moda rápida Shein, según se desprende de un comunicado publicado en ⁠la página web de la ⁠Comisión Reguladora del Mercado de Valores de China (CSRC), allanando así el camino para una cotización que no prosperó en Nueva York ni en Londres.

Un portavoz de Shein no hizo ningún comentario inmediato sobre la aprobación.

La empresa de venta online ha esperado un año a recibir luz verde de Pekín para su salida a bolsa, que debía ser autorizada por las más altas instancias del Partido Comunista Chino, según una fuente con conocimiento directo del asunto.

Pekín considera que Shein es un asunto políticamente delicado y ha temido que la empresa le cause más vergüenza tras el escándalo de las muñecas sexuales en Francia y las denuncias de malas prácticas laborales en sus proveedores de China, según la fuente.

En 2022, Shein llegó a estar valorada en hasta 100,000 millones de dólares, aunque los inversores ajustaron más tarde sus cifras al desvanecerse el auge del comercio electrónico provocado por la pandemia ⁠y al intensificarse la oposición de políticos, minoristas ⁠y reguladores.

La última ronda ⁠de financiación privada de Shein, en mayo de 2023, la valoró en 66,000 ⁠millones de dólares.

La fuente señaló que Shein podría aspirar ahora a una valoración de entre 40,000 y 50,000 millones de dólares en su salida a bolsa.

Esto la situaría muy por debajo de su principal rival, PDD Holdings, que cuenta con una capitalización bursátil de 117,000 millones de dólares, pero es el doble que la cadena de moda rápida H&M, ⁠cuyo valor ronda los 24,000 millones de dólares y que ha perdido cuota de mercado frente a Shein.