Uber invertirá 500 millones de dólares en Argentina en los próximos tres años

La firma de transporte urbano Uber invertirá 500 millones de dólares a lo largo de los próximos tres años en Argentina, informó el martes el ministro de Economía del país austral, Luis Caputo.

"En el marco de sus 10 años en el país, la compañía nos anunció una inversión de 500 millones de dólares para los próximos tres años para expandir su operación, relanzar Uber Eats y seguir consolidando a la Argentina como mercado prioritario", señaló Caputo.

La plataforma de Uber está disponible en unas 50 ciudades de Argentina.

"Redoblamos nuestro compromiso con el país (...) con el objetivo de consolidar una visión global de plataforma que combina movilidad y delivery en un solo lugar", expresó Dara Khosrowshahi, presidente ejecutiva de Uber en un comunicado.

El primer viaje de Uber en Buenos Aires data de una década atrás.