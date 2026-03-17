PSG pulverizó a Chelsea y persiste hacia bicampeonato de Champions

París Saint-Germain (PSG) dio otro golpe de autoridad hacia el bicampeonato de la UEFA Champions League al superar a Chelsea en octavos de final con un marcador de escándalo y que, además, impuso récord a nivel continental.

Los dirigidos por Luis Enrique se impusieron 0-3 en el partido de vuelta en Stamford Bridge y con ello firmaron una victoria global de 8-2, la más abultada de un equipo francés sobre un inglés en la historia de las eliminatorias europeas a ida y vuelta.

El campeón de la Champions 2025 adelantó el camino a cuartos de final desde la semana pasada, cuando se impuso 5-2 en el Parque de los Príncipes con goles de Bradley Barcola, Ousmane Dembele, Vitinha y Khvicha Kvaratskhelia (2).

Chelsea tenía que ganar al menos por tres goles en la vuelta para enviar la serie a tiempos extras y/o penales, pero nunca pudo hacerse presente en el marcador pese al fervor de sus aficionados.

Kvaratskhelia (6’) y Barcola (14’) volvieron a anotar, agregándose a Senny Mayulu (62’). Así, PSG avanzó al menos a cuartos de final por tercera temporada consecutiva, recordando que en 2024 fue eliminado en semifinales y en 2025 fue campeón.

“Estuvimos muy precisos. Hicimos dos goles rápidos que fueron la clave del partido. Mostramos otra vez hoy que somos un gran equipo que puede jugar de distintas maneras y que es imprevisible para los rivales”, mencionó Luis Enrique en conferencia posterior.

El próximo rival del PSG se definirá este miércoles, tras la conclusión de todos los partidos de vuelta de octavos de final, saliendo de la serie entre Galatasaray y Liverpool. En la ida, el equipo turco sacó ventaja de su localía por 1-0.

Los parisinos cobraron una significativa revancha ante Chelsea después de perder la final del Mundial de Clubes 2025 por 0-3 en New Jersey, Estados Unidos.

Sólo que, en aquella ocasión, el entrenador del conjunto inglés era Enzo Maresca. Ahora es Liam Rosenior, quien calificó la derrota ante PSG como “una noche difícil”. Añadió: “Sabíamos que iba a ser complicado y, tras empezar el partido como lo hicimos, teniendo el balón en su área, Barcola marcó por la escuadra. A partir de ahí, la confianza (del PSG) creció”.

Sólo en tres ocasiones en la historia de las eliminatorias europeas a doble partido un equipo inglés recibió ocho goles: Wolverhampton por parte de Barcelona 1960, Arsenal por parte de Bayern Múnich en 2017 y Chelsea por parte de PSG en 2026, de acuerdo con datos del especialista Alexis Tamayo (Misterchip).

Los vigentes poseedores de la ‘Orejona’ finalizaron la fase regular 2025-26 en la posición 11, por lo que tuvieron que superar el repechaje ante Mónaco por global de 5-4. Ahora vino el 8-2 sobre Chelsea para ubicarse en el grupo de los mejores ocho.

Otros resultados

Este martes concluyeron otras tres eliminatorias de octavos de final en la Champions. Una de las más atractivas en cuanto a nombres de ambos planteles fue la de Real Madrid ante Manchester City, con victoria global de 5-1 para los españoles.

Real Madrid había goleado 3-0 al City en el Santiago Bernabéu en la ida, pero eso no fue suficiente para un Vinícius Júnior que salió inspirado con un doblete en el Etihad Stadium, además de una anotación anulada por fuera de lugar.

Esta fue la quinta vez que Real Madrid echó a Manchester City en ronda de eliminación directa en la historia de la Champions League y tercera de forma consecutiva (2024 en cuartos de final, 2025 en repechaje y 2026 en octavos).

Por otra parte, el actual líder de la Premier League, Arsenal, aprovechó su localía para superar 2-0 a Bayer Leverkusen y dejar el global en 3-1.

Los Gunners enfrentarán en cuartos de final a Sporting de Lisboa, el último de los equipos que concretó su pase este martes. Los portugueses golearon 5-0 al sorprendente Bodo/Glimt de Noruega para dejar el global en 5-3 y seguir en la pelea.

OCTAVOS DE FINAL DE VUELTA MIÉRCOLES 18 DE MARZO

Octavos de Final de Vuelta- miércoles 18 de marzo (horarios del centro de México):