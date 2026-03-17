Tramitología cuesta hasta 3 millones de pesos por empresa en Jalisco: México Evalúa

Guadalajara, Jal. Debido a la carga regulatoria, las empresas en Jalisco pueden perder en promedio 105,000 pesos diarios debido al tiempo que deben esperar para completar los trámites de apertura, de acuerdo con estimaciones de México Evalúa.

En el marco del Foro Económico de COPARMEX Jalisco, Ana Lilia Moreno, coordinadora del Programa de Competencia y Regulación del organismo, explicó que este monto corresponde al costo de oportunidad; es decir, los ingresos que una empresa deja de percibir mientras no puede iniciar operaciones.

Detalló que el impacto puede escalar significativamente, ya que, si una empresa enfrenta los tiempos máximos establecidos en el catálogo de trámites, las pérdidas pueden alcanzar hasta 3 millones de pesos por unidad económica, particularmente en sectores vinculados al nearshoring, como manufactura y logística.

Incertidumbre regulatoria

De acuerdo con Moreno, uno de los principales problemas identificados es la falta de certeza en los tiempos de respuesta. Según el estudio, uno de cada tres trámites carece de plazos máximos definidos, lo que abre la puerta a retrasos que pueden extenderse de los 25 días promedio hasta seis meses o incluso un año.

“Claramente representa para la empresa y para la industria, un obstáculo para la inversión. Mientras más certeza tenga el inversionista, más rápido podrá tomar decisiones y más si Jalisco está compitiendo contra otros estados de la República donde también se podrían establecer las empresas”, abundó Ana Lilia Moreno.

El análisis de México Evalúa se centró en los municipios de Guadalajara, Zapopan y San Pedro Tlaquepaque, que concentran más del 60% de los corredores industriales del estado.

En estos territorios, se detectaron mayores obstáculos en Guadalajara y Zapopan, donde persisten problemas como discrecionalidad en la emisión de licencias y restricciones de ubicación para nuevos negocios.

Avanza mejora regulatoria

Por su parte, Efrén Díaz, director general de Mejora Regulatoria de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) de Jalisco, destacó que la entidad ha avanzado en la digitalización y simplificación de procesos.

Actualmente, el estado cuenta con 150 trámites digitalizados de un total cercano a 700, aunque con distintos niveles de implementación. Además, en coordinación con municipios del área metropolitana, se han homologado procesos clave para parques industriales.

De acuerdo con el funcionario, este esfuerzo ha permitido reducir significativamente los tiempos; de 700 a 200 días en trámites relacionados con la construcción de parques industriales, así como una disminución de 150 a 85 requisitos.

“En materia de parques industriales por ejemplo, nos pusimos de acuerdo con los nueve municipios del área metropolitana de Guadalajara, identificamos seis trámites que son prioritarios para la construcción de parques industriales y trabajamos en su homologación”, subrayó Díaz.

Jalisco es puntero

Al respecto, Ana Lilia Moreno, coordinadora del Programa de Competencia y Regulación de México Evalúa, reconoció que Jalisco es puntero a nivel nacional en avances en materia regulatoria.

“Me parece que Jalisco va en la punta de los avances para superar los obstáculos, sobre todo porque hay voluntad política y hay mucha comunicación con el sector empresarial”, indicó.

Explicó que si se observa el estudio que ya está publicado de la Ciudad de México, se puede ver que hay menos obstáculos que en Jalisco, pero la razón es que las alcaldías en la capital del país no tienen facultades regulatorias y todo lo hace la ciudad.

En cambio, en Jalisco como en el resto de la República, precisó, “los estados también tienen que coordinarse con los municipios y a veces sucede que si el estado está gobernado por un partido político y los municipios por otros grupos políticos, no se ponen de acuerdo, no se escuchan, no hablan”.