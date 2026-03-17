Despliegue de macrooperativos fortalece combate a la delincuencia en el Estado de México

Como resultado del trabajo permanente en la Mesa de Paz, encabezada por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, autoridades federales, estatales y municipales han desplegado diversos macrooperativos de seguridad sustentados en investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), que han derivado en la detención de más de 400 personas por su probable participación en delitos de alto impacto.

Entre estas acciones destaca la Operación Enjambre, activa desde noviembre de 2024 para combatir la corrupción y posibles vínculos delictivos dentro de instituciones públicas. Como resultado, se ha detenido a 60 personas en 18 municipios y se han obtenido 19 sentencias condenatorias contra 17 objetivos prioritarios.

Asimismo, mediante la Operación Caudal, enfocada en combatir el comercio ilícito de agua, se han asegurado 62 pozos y 138 tomas clandestinas en 48 municipios.

A través de la Operación Restitución, dirigida a combatir el delito de despojo, se han asegurado mil 695 inmuebles, de los cuales 947 ya fueron devueltos a sus legítimos propietarios, además de que se han realizado detenciones relacionadas con este ilícito.

Por su parte, la Operación Atarraya ha permitido intervenir 821 establecimientos por su posible relación con actividades ilícitas en 52 municipios, mientras que 3 mil 823 más se encuentran en proceso de investigación.

Con la Operación Fortaleza se han ejecutado 132 cateos en 17 municipios para combatir el robo de vehículos y autopartes; en tanto que la Operación Senda ha permitido asegurar 136 inmuebles y 178 vehículos vinculados con el robo al transporte de carga.

En la región sur de la entidad, mediante las operaciones Liberación y Bastión, se combate la extorsión y el control territorial mediante puntos de revisión y cateos simultáneos en ranchos, casas de seguridad y bodegas.