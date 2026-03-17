CNE publica nuevo modelo de contrato de interconexión eléctrica

La Comisión Nacional de Energía (CNE) puso fin a lo dispuesto hasta ahora en las actividades de intercambio de energía con la red nacional, que ahora deberán contar con un contrato de interconexión previamente aprobado por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), regulado por la CNE y celebrado entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y todo participante del sector, excepto quien lleve a cabo generación distribuida.

Para ello, publicó este martes 17 de marzo en el Diario Oficial de la Federación el modelo de contrato que deroga cualquier instrumento vigente o en trámite en cuanto a la transmisión y distribución nacionales, poniendo fin a las especificaciones de la extinta Comisión Reguladora de Energía (CRE).

La CFE, en su carácter de transportista y distribuidora, firmará como una de las partes del contrato mientras que todos los que cuenten o soliciten un permiso de generación, de almacenamiento de energía o un centro de carga para el mercado eléctrico mayorista serán el otro firmante del contrato que se suscriba desde la fecha de arranque de la infraestructura y deberá estar vigente mientras duren las actividades del permiso.

Este modelo de contrato especifica las cláusulas de vigencia, mantenimiento de sistemas de medición, causas de rescisión y el uso de firmas electrónicas avanzadas para la suscripción de acuerdos.

Además, establece los criterios para realizar obras de refuerzo e infraestructura específica, buscando la seguridad y continuidad del suministro eléctrico nacional. Esta regulación abroga lineamientos previos para consolidar un marco jurídico unificado que entra en vigor desde este miércoles.