Gastos operativos suben 60% para franquicias de Puebla por salarios y servicios

Puebla, Pue. En el sector franquicias, reportaron que gastos operativos subieron 60% durante el último año, debido a los aumentos en salarios y lo que se paga por éstos en seguro social e impuesto sobre nómina, así como por servicios de luz y agua.

Francisco Lobato Galindo, vicepresidente de la Red Mexicana de Franquicias, comentó que se ha vuelto una carga fiscal muy complicada para el sector, cuando antes esos gastos ascendían al 40%.

Indicó que los empresarios están cumpliendo con la parte patronal; sin embargo, los ingresos no están dando para más y en algunos casos está llevando a los negocios a números rojos.

Mencionó que los ajustes al salario mínimo sí tienen un impacto, porque los ingresos son los mismos y los gastos operativos son cada vez más.

Consideró que al menos un 30% de las 1,500 franquicias que operan en Puebla, se encuentra en una posición complicada por estos gastos operativos, lo cual más se acentúa en esto tres primeros meses del año por la cuesta de enero.

Indicó que en este primer trimestre las ventas están al 60%, ya que las familias aún están cuidando sus gastos con motivo del fin de año.

Semana Santa genera bajas expectativas

Comentó que la Semana Santa no representa grandes expectativas de venta, ya que las franquicias sólo ven como días fuertes de viernes a domingo.

Lobato Galindo puntualizó que los empresarios del sector no están en contra de subir salarios, pero solo conviene a los gobiernos que más se pague en ISN.

Asimismo, dijo que tampoco pueden actualizar precios y los mantienen desde hace dos años, “ya que si así tenemos bajas ventas, entonces vamos a perjudicarnos con cambiar costos.

Comentó que también las rentas de locales subieron 10%, sobre todo en el Centro Histórico de Puebla, debido a la llegada de negocios que forman parte de cadenas nacionales.

Mencionó que a los dueños de locales resulta más provechoso que haya tiendas de cadena, porque están dispuestos a pagar el precio que se pone, mientras a que un franquiciatario resulta complicado cada vez más cubrir las rentas.