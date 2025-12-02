Tasas y exportaciones, detrás de la recuperación de México: OCDE

La gradual recuperación económica de México que anticipa la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) entre el 2026 y el 2027, estará impulsada por el efecto conjunto de una tasa de interés más baja y de las exportaciones, explicó el encargado del Departamento económico de la entidad para México, Alberto González Pandiella.

“Los recortes en la tasa de interés por parte de Banco de México durante este año y el próximo, ayudarán positivamente al crecimiento de la economía”, consideró desde la sede de la OCDE en Paris.

Entrevistado por El Economista, agregó que el crecimiento de Estados Unidos se desacelerará, pero seguirá siendo suficientemente robusto para impulsar las exportaciones mexicanas.

Tal como anticiparon expertos de la organización, en su Economic Outlook 2025, la economía mexicana registrará un crecimiento de 0.7% este año, que irá fortaleciéndose de manera gradual a 1.2% en el 2026 y 1.7% en el 2027.

Acerca del compromiso del gobierno para continuar con la consolidación fiscal, González Pandiella consideró que se continuará avanzando en el proceso, aunque matizó que “para el 2026 será a un ritmo más moderado seguido de un esfuerzo mayor en el 2027”.

En el mismo informe, los expertos de la OCDE proyectaron que la administración actual consiguió bajar el déficit fiscal a 3.6% del PIB, que será el mismo nivel que esperan tendrá el próximo año y que será hasta el 2027, cuando promediará en 3.2% del PIB. Cabe recordar que en el 2024, el gobierno anterior llevó el déficit al nivel más alto en casi tres décadas, de 4.9% del Producto.

T-MEC sería otro acelerador

En sus proyecciones asumen que las conversaciones sobre la revisión del T-MEC, se llevarán a cabo a lo largo del próximo año, lo que significa que no habrá cambios relevantes.

“Si se alcanzara un acuerdo antes de lo previsto, constituiría un riesgo al alza para nuestras proyecciones de crecimiento”, subrayó.

Reformas institucionales y aranceles

Aparte, en conferencia de prensa en línea, para presentar el panorama económico que anticipan para las siete economías más grandes de América Latina (7AL), González Pandiella explicó que factores globales y domésticos son los que alimentan la incertidumbre acerca del crecimiento de México.

Entre los factores globales se refirió a los aranceles y tensión geopolítica, mientras los elementos domésticos incorporan reformas institucionales como la judicial y los cambios en los órganos autónomos de regulación.

El experto comentó que la tarea pendiente que tiene México desde hace tiempo es la productividad. Y para incentivarla, propuso trabajar en tres reformas clave: fortalecer los ingresos tributarios; simplificar y digitalizar los procesos entre las empresas y los gobiernos federal y local, y mejorar la educación vocacional y temprana.

En el tema educativo, abundó que al mejorar la educación temprana, se otorgarán más oportunidades para que las mujeres se integren al mercado laboral y al apuntalar la educación vocacional, se podrá incentivar a que los jóvenes participen en los sectores de mayor impulso al crecimiento.

Fortalecer productividad

En la misma conferencia participó la jefa de división del departamento de economía de la OCDE, Aida Caldera, quien observó que el contexto mundial de presiones todavía en la inflación, con incertidumbre por los aranceles y tensión geopolítica, genera riesgos de choques para los países de la región.

De acuerdo con ella, este panorama mundial se enfrentará en las 7AL, con desafíos que traemos de años atrás como el rezago en infraestructura, acotada productividad y debilidad institucional. Este es entonces el momento para impulsar reformas estructurales internas, sugirió la experta.

De acertar con los pronósticos para México, la economía registrará un crecimiento por debajo del promedio de las 7AL, proyectado en 2.3% para este año, 1.9% para el 2026 y 2.4% para el 2027.