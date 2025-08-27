Pobreza laboral en México creció en el segundo trimestre del 2025

La pobreza laboral en México repuntó después de alcanzar sus niveles más bajos históricos. En el segundo trimestre del 2025 la pobreza laboral alcanzó a 35.1% de la población.

Este nivel implicó un incremento de 1.2 puntos porcentuales en comparación con el trimestre previo, cuando se encontraba en 33.9%, de acuerdo con cifras ahora publicadas por el Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía).

La pobreza laboral concentra a las personas que tienen un ingreso laboral (sueldo o salario) insuficiente incluso para costear la canasta básica alimentaria. Este indicador refleja los niveles de pobreza sin considerar las transferencias directas que reciben los hogares, ya sea por apoyos de gobierno o remesas.

Se observa que la pobreza laboral es casi 20 puntos mayor en las regiones rurales del país en comparación con las zonas urbanas. El 49.1% de las personas que viven en localidades rurales no puede costear la cesta alimentaria con sus ingresos del trabajo; mientras que para quienes residen en urbes la cifra se reduce a 30.8 por ciento.

Las brechas de desigualdad también se expresan en términos estatales. Algunos estados tienen niveles de pobreza laboral casi cinco veces más altos que otros.

Chiapas, Oaxaca y Guerrero siguen siendo la tríada de entidades más pobres, con y sin transferencias. En este segundo trimestre del 2025, se observó que el 62.5% de la población chiapaneca se encontraba en pobreza laboral; mientras que para Oaxaca y Guerrero las cifras fueron de 59.2 y 55.3% respectivamente.

Al otro extremo, la entidad que presentó el nivel más bajo de pobreza laboral fue Baja California Sur con sólo 12.9% de sus habitantes en esa situación. El top tres lo completaron Quintana Roo y Baja California con 18.0 y 19.7% respectivamente.

Esto muestra diferencias todavía muy amplias tanto en los niveles salariales por estado, como en el poder adquisitivo de los mismos.

Ingreso real per cápita creció 1.05% anual

En el periodo de abril-junio del 2025 se registró un ingreso real per cápita de 3,386.17 pesos (a precios constantes). Este nivel implicó un crecimiento interanual de 1.05% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Si se considera sólo la población ocupada se observa que el ingreso promedio real es de 7,596.46 pesos mensuales; un alza de 2.1% en comparación interanual.

Esto refleja que una parte del incremento en los ingresos de los hogares sí se explica por mejoras en los sueldos y salarios de la población trabajadora; la otra parte se debe a la expansión de las transferencias directas.

Brecha de género es del 20%

Pese a la mejora en los ingresos reales, una problemática que persiste es la brecha de género. El ingreso laboral promedio de las mujeres que trabajan es de 6,625.99 pesos, mientras que el de los hombres asciende a 8,278.95 pesos; esto refleja una brecha de ingresos de 20 por ciento.

En otras palabras: por cada peso que gana un hombre en México, una mujer gana apenas 80 centavos.

Tener salarios promedio menores que sus pares hombres también produce que más mujeres se encuentren en situación de pobreza laboral (que ni destinando todo su ingreso del trabajo a la alimentación podrían costarla).

En este segundo trimestre del 2025 se observó que 14.3% de las mujeres que trabajan están en pobreza laboral, mientras que para los hombres la cifra baja a 9.2 por ciento.

Pese a que la pobreza laboral en México ha logrado reducirse y mantenerse en niveles relativamente bajos si se compara con los registros de una década atrás, reducir las brechas de desigualdad —tanto de género como regional— sigue siendo el reto.