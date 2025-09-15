El PIB del G20 se aceleró a 0.9% en el segundo trimestre de 2025

El crecimiento del PIB de los países del G20 se aceleró en el segundo trimestre a 0.9% respecto de los tres meses anteriores, cuando la expansión fue del 0.7%, según informó de forma preliminar la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

En Estados Unidos y Corea del Sur, el PIB repuntó, respectivamente, un 0.8% y un 0.7% en el segundo tramo de 2025, tras caer un -0.1% y un -0.2% al inicio del año.

Después, Sudáfrica pasó del 0.1% al 0.8% y Arabia Saudí del 1.1% al 1.7 por ciento. También se registraron aumentos en Japón (del 0.1% al 0.5%), Australia y México (del 0.3% al 0.6% en ambos países), Francia (del 0.1% al 0.3%) e Indonesia (del 1.2% al 13%).

Por el contrario, el resto de países del G20 experimentaron contracciones o un crecimiento más lento en el segundo trimestre. El PIB se contrajo en Canadá (-0.4%), Alemania (-0.3%) e Italia (-0.1%).

El crecimiento se ralentizó "considerablemente" en Brasil (del 1.3% a 0.4%) y, en menor medida, en el Reino Unido (de 0.7% a 0.3%), India (2% al 1.7%) y China (del 1.2% al 1.1%).

Respecto a los doce meses previos, el club de naciones creció 3.5%, sin cambios. Entre las economías del G20, India registró la tasa de crecimiento interanual más alta, con 7.3%, seguida de China (5.2%) e Indonesia (5.1%), mientras que Alemania registró la más baja (0.2%).