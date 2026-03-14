Buscar
El Economista
Deportes

Lectura 3:00 min

Megaclase de fútbol en el Zócalo: todo lo que debes saber del evento que busca romper un Récord Guinness

La megaclase en el Zócalo busca ser el primer gran evento ciudadano que conecte a la capital con el ambiente mundialista que se vivirá en los próximos años.

main image

Miles de personas se reunirán en el Zócalo capitalino para una mega clase de futbol rumbo al Mundial 2026. Autoridades esperan la participación de más de 10 mil asistentes.Foto: Redes Sociales

Redacción El Economista

La Ciudad de México se prepara para una jornada deportiva inédita este domingo en el Zócalo capitalino. Más de 10,000 personas podrían reunirse en la plaza pública más importante del país para participar en la que se busca sea la clase de fútbol más grande del mundo, un evento que además pretende establecer un nuevo Récord Guinness.

La iniciativa fue anunciada está semana por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, quien invitó a las familias capitalinas a sumarse a esta actividad masiva que promueve el deporte como una herramienta para fortalecer la comunidad y fomentar la convivencia. 

¿Cuándo y dónde será la megaclase de fútbol?

La actividad se realizará:

  • Fecha: domingo 15 de marzo
  • Lugar: Zócalo de la Ciudad de México
  • Participación esperada: más de
    • 10,000 personas

    De acuerdo con las autoridades capitalinas, la meta es superar el récord vigente de una clase de fútbol masiva, que se realizó en Seattle, Estados Unidos, con la participación de 1,038 personas

    Un evento rumbo al Mundial 2026

    La megaclase forma parte de las actividades que el gobierno capitalino impulsa en el contexto del Mundial de Fútbol 2026, del que la Ciudad de México será una de las sedes.

    La jefa de Gobierno destacó que el deporte puede contribuir a la construcción de paz y comunidad, además de promover hábitos saludables entre la población.

    Durante la presentación del evento también se subrayó que el Mundial representa una oportunidad para mostrar al mundo la riqueza cultural, histórica y turística del país.

     ¿Quiénes participan?

    La convocatoria fue abierta para personas de todas las edades:

  • niñas y niños
  • jóvenes
  • adultos
  • familias completas

    • El único requisito era realizar un registro previo en línea a través del sitio del Instituto del Deporte de la Ciudad de México.

    La idea, señalaron las autoridades, es que todos los participantes compartan el Zócalo como una gran cancha simbólica donde se celebre la pasión por el fútbol. 

    Invitados especiales

    El evento contará con la presencia de distintas personalidades del deporte y representantes de organizaciones internacionales, entre ellos integrantes de Guinness World Records, quienes serán los encargados de verificar si se alcanza la marca histórica.

    Además, se prevé la asistencia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como invitada especial. 

    Turismo y actividades alrededor del Mundial

    Durante la presentación también se destacó que, rumbo al Mundial 2026, se impulsan más de 30 rutas turísticas temáticas en la capital para que visitantes nacionales e internacionales conozcan museos, parques, zonas arqueológicas y la oferta cultural de la ciudad.

    La megaclase en el Zócalo busca ser el primer gran evento ciudadano que conecte a la capital con el ambiente mundialista que se vivirá en los próximos años.

    Te puede interesar

    Temas relacionados

    Únete infórmate descubre

    Suscríbete a nuestros
    Newsletters

    Ve a nuestros NewslettersREGÍSTRATE AQUÍ
    tracking reference image

    Últimas noticias

    Noticias Recomendadas

    Suscríbete