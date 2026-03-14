Megaclase de fútbol en el Zócalo: todo lo que debes saber del evento que busca romper un Récord Guinness

La Ciudad de México se prepara para una jornada deportiva inédita este domingo en el Zócalo capitalino. Más de 10,000 personas podrían reunirse en la plaza pública más importante del país para participar en la que se busca sea la clase de fútbol más grande del mundo, un evento que además pretende establecer un nuevo Récord Guinness.

La iniciativa fue anunciada está semana por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, quien invitó a las familias capitalinas a sumarse a esta actividad masiva que promueve el deporte como una herramienta para fortalecer la comunidad y fomentar la convivencia.

¿Cuándo y dónde será la megaclase de fútbol?

La actividad se realizará:

Fecha: domingo 15 de marzo

Lugar: Zócalo de la Ciudad de México

Participación esperada: más de

De acuerdo con las autoridades capitalinas, la meta es superar el récord vigente de una clase de fútbol masiva, que se realizó en Seattle, Estados Unidos, con la participación de 1,038 personas.

Un evento rumbo al Mundial 2026

La megaclase forma parte de las actividades que el gobierno capitalino impulsa en el contexto del Mundial de Fútbol 2026, del que la Ciudad de México será una de las sedes.

La jefa de Gobierno destacó que el deporte puede contribuir a la construcción de paz y comunidad, además de promover hábitos saludables entre la población.

Durante la presentación del evento también se subrayó que el Mundial representa una oportunidad para mostrar al mundo la riqueza cultural, histórica y turística del país.

¿Quiénes participan?

La convocatoria fue abierta para personas de todas las edades:

niñas y niños

jóvenes

adultos

familias completas

El único requisito era realizar un registro previo en línea a través del sitio del Instituto del Deporte de la Ciudad de México.

La idea, señalaron las autoridades, es que todos los participantes compartan el Zócalo como una gran cancha simbólica donde se celebre la pasión por el fútbol.

Invitados especiales

El evento contará con la presencia de distintas personalidades del deporte y representantes de organizaciones internacionales, entre ellos integrantes de Guinness World Records, quienes serán los encargados de verificar si se alcanza la marca histórica.

Además, se prevé la asistencia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como invitada especial.

Turismo y actividades alrededor del Mundial

Durante la presentación también se destacó que, rumbo al Mundial 2026, se impulsan más de 30 rutas turísticas temáticas en la capital para que visitantes nacionales e internacionales conozcan museos, parques, zonas arqueológicas y la oferta cultural de la ciudad.

La megaclase en el Zócalo busca ser el primer gran evento ciudadano que conecte a la capital con el ambiente mundialista que se vivirá en los próximos años.