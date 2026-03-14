Día de la Mujer: ¿Qué impulsa el emprendimiento femenino?

Las razones que llevan a las mujeres a emprender son diversas, pero entre las principales destacan el desarrollo personal, la identificación de oportunidades económicas y la búsqueda de mejores ingresos.

De acuerdo con la Radiografía del Emprendimiento, edición Mujeres 2025 de la Asociación de Emprendedores de México (ASEM), el motivo más mencionado para iniciar un negocio es la búsqueda de crecimiento personal y profesional, señalado por 29.4% de las emprendedoras.

En segundo lugar aparece el haber encontrado una oportunidad de negocio, con 24.8%, lo que refleja que una parte importante del emprendimiento femenino surge a partir de detectar nichos de mercado o necesidades específicas.

Muy cerca se ubica la necesidad de incrementar los ingresos, con 24.7%, lo que evidencia que el emprendimiento también funciona como una estrategia para mejorar la situación económica personal o familiar.

Otros factores relevantes están relacionados con las condiciones del mercado laboral. El 15.8% de las mujeres señaló que inició un negocio porque no tenía empleo, mientras que 14.3% lo hizo en busca de una mayor flexibilidad laboral.

En términos generales, el emprendimiento femenino responde tanto a aspiraciones de desarrollo profesional como a necesidades económicas y laborales.