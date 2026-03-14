¿Multas por vender tortillas en hieleras? Esto aclaró Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) aclaró esta semana que no tiene facultades para multar a negocios por cuestiones de sanidad, higiene o manejo de alimentos, luego de que en días recientes circulara información sobre supuestas sanciones millonarias por vender tortillas en hieleras.

La dependencia federal explicó que este tipo de temas corresponden a las autoridades sanitarias, por lo que Profeco no puede sancionar directamente a establecimientos por la forma en que almacenan o transportan alimentos como las tortillas.

La aclaración de Profeco

En un comunicado oficial, la institución señaló que surgió confusión luego de declaraciones de un funcionario de la Oficina de Defensa del Consumidor (Odeco) en Tamaulipas, quien mencionó posibles multas de hasta 4 millones de pesos por vender tortillas en hieleras o transportarlas en motocicletas.

Ante ello, Profeco precisó que en ningún estado del país está facultada para imponer sanciones por motivos de sanidad o manejo de alimentos, por lo que dichas acciones no forman parte de sus atribuciones.

La dependencia reiteró que su labor se enfoca en garantizar relaciones de consumo justas y transparentes, así como orientar tanto a proveedores como a consumidores.

Qué sí puede revisar Profeco en tortillerías

Aunque no puede sancionar por higiene o manejo de alimentos, la Procuraduría sí realiza verificaciones relacionadas con los derechos del consumidor.

Entre ellas destacan:

Monitoreo de precios de la tortilla a través del programa “Quién es Quién en los Precios”.

Supervisión de que los precios estén visibles para el público.

Verificación de que las básculas estén calibradas para garantizar que se vendan kilos completos.

Además, la institución puede revisar aspectos comerciales establecidos en la Norma Oficial Mexicana sobre productos derivados de la masa y la tortilla, relacionados con información al consumidor y prácticas de venta.

Entonces, ¿quién sanciona problemas de higiene?

De acuerdo con la propia Procuraduría, las condiciones sanitarias, de higiene y manejo de alimentos son competencia de las autoridades de salud, tanto federales como estatales.

Por ello, cualquier irregularidad relacionada con el manejo o conservación de tortillas —como su transporte en recipientes inadecuados— debe ser evaluada por las instancias sanitarias correspondientes y no por Profeco.

En este contexto, la dependencia llamó a evitar confusiones y recordó que su función principal es proteger los derechos de los consumidores en materia de precios, información y prácticas comerciales, no supervisar condiciones de salubridad.