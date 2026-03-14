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Premios Oscar 2026: lista de nominados y dónde ver las películas

La edición de este año llega con una competencia particularmente abierta, después de una temporada en la que cintas como Sinners, One Battle After Another, Hamnet y Sentimental Value acumularon nominaciones en múltiples categorías.

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Foto: Archivo

Redacción El Economista

La temporada de premios en Hollywood entra en su recta final con la llegada de los Premios Oscar 2026, el máximo reconocimiento de la industria cinematográfica. La ceremonia se realizará el domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Ovation Hollywood, en Los Ángeles, donde se premiará a las películas, directores, actores y equipos técnicos que marcaron el último año en el séptimo arte. 

La edición de este año llega con una competencia particularmente abierta, después de una temporada en la que cintas como Sinners, One Battle After Another, Hamnet y Sentimental Value acumularon nominaciones en múltiples categorías.

Además, la Academia introduce una nueva categoría dedicada al casting, ampliando el reconocimiento al trabajo detrás de cámaras.

Entre los nombres que destacan en las principales categorías aparecen figuras como Emma Stone, Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke y Wagner Moura, mientras que directores como Chloé Zhao, Ryan Coogler y Paul Thomas Anderson compiten por la estatuilla dorada. 

Premios Oscar 2026: nominados en las principales categorías

Mejor película

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

Sentimental Value

Sinners

The Secret Agent

Train Dreams 

Mejor actor

Ethan Hawke — Blue Moon

Leonardo DiCaprio — One Battle After Another

Michael B. Jordan — Sinners

Timothée Chalamet — Marty Supreme

Wagner Moura — The Secret Agent 

Mejor actriz

Emma Stone — Bugonia

Jessie Buckley — Hamnet

Kate Hudson — Song Sung Blue

Renate Reinsve — Sentimental Value

Rose Byrne — If I Had Legs I’d Kick You 

Mejor actor de reparto

Benicio del Toro — One Battle After Another

Jacob Elordi — Frankenstein

Delroy Lindo — Sinners

Sean Penn — One Battle After Another

Stellan Skarsgård — Sentimental Value 

Mejor actriz de reparto

Amy Madigan — Weapons

Elle Fanning — Sentimental Value

Inga Ibsdotter Lilleaas — Sentimental Value

Teyana Taylor — One Battle After Another

Wunmi Mosaku — Sinners 

Mejor director

Chloé Zhao — Hamnet

Joachim Trier — Sentimental Value

Josh Safdie — Marty Supreme

Paul Thomas Anderson — One Battle After Another

Ryan Coogler — Sinners 

Otras categorías destacadas

Mejor película animada

Little Amélie or The Character of Rain

Arco

Elio

KPop Demon Hunters

Zootopia

Mejor película internacional

It Was Just an AccidentFrancia

Sentimental ValueNoruega

SirâtEspaña

The Secret AgentBrasil

The Voice of Hind RajabTúnez 

Mejor guion original

Blue MoonRobert Kaplow

It Was Just an AccidentJafar Panahi

Marty SupremeRonald Bronstein, Josh Safdie

Sentimental ValueEskil Vogt, Joachim Trier

SinnersRyan Coogler 

Mejor guion adaptado

BugoniaWill Tracy

FrankensteinGuillermo del Toro

HamnetChloé Zhao, Maggie O’Farrell

One Battle After AnotherPaul Thomas Anderson

Train DreamsClint Bentley, Greg Kwedar 

Mejor canción original

Dear Me” — Relentless

Golden” — KPop Demon Hunters

I Lied To You” — Sinners

Sweet Dreams Of Joy” — Viva Verdi!

Train Dreams” — Train Dreams 

¿Dónde ver los Premios Oscar 2026 en México?

La ceremonia de los Oscar 2026 se transmitirá en televisión y streaming el domingo 15 de marzo.

En México podrá seguirse a través de:

Azteca 7

TNT

Max (antes HBO Max)

Horarios en México (tiempo del centro):

Alfombra roja: 16:00 horas

Ceremonia: 17:00 horas

Con una competencia cerrada entre varias producciones y actuaciones destacadas, la edición 2026 de los Oscar promete una de las noches más comentadas del cine reciente.

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