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Premios Oscar 2026: lista de nominados y dónde ver las películas
La edición de este año llega con una competencia particularmente abierta, después de una temporada en la que cintas como Sinners, One Battle After Another, Hamnet y Sentimental Value acumularon nominaciones en múltiples categorías.
La temporada de premios en Hollywood entra en su recta final con la llegada de los Premios Oscar 2026, el máximo reconocimiento de la industria cinematográfica. La ceremonia se realizará el domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Ovation Hollywood, en Los Ángeles, donde se premiará a las películas, directores, actores y equipos técnicos que marcaron el último año en el séptimo arte.
La edición de este año llega con una competencia particularmente abierta, después de una temporada en la que cintas como Sinners, One Battle After Another, Hamnet y Sentimental Value acumularon nominaciones en múltiples categorías.
Además, la Academia introduce una nueva categoría dedicada al casting, ampliando el reconocimiento al trabajo detrás de cámaras.
Entre los nombres que destacan en las principales categorías aparecen figuras como Emma Stone, Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke y Wagner Moura, mientras que directores como Chloé Zhao, Ryan Coogler y Paul Thomas Anderson compiten por la estatuilla dorada.
Premios Oscar 2026: nominados en las principales categorías
Mejor película
Bugonia
F1
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
Sentimental Value
Sinners
The Secret Agent
Train Dreams
Mejor actor
Ethan Hawke — Blue Moon
Leonardo DiCaprio — One Battle After Another
Michael B. Jordan — Sinners
Timothée Chalamet — Marty Supreme
Wagner Moura — The Secret Agent
Mejor actriz
Emma Stone — Bugonia
Jessie Buckley — Hamnet
Kate Hudson — Song Sung Blue
Renate Reinsve — Sentimental Value
Rose Byrne — If I Had Legs I’d Kick You
Mejor actor de reparto
Benicio del Toro — One Battle After Another
Jacob Elordi — Frankenstein
Delroy Lindo — Sinners
Sean Penn — One Battle After Another
Stellan Skarsgård — Sentimental Value
Mejor actriz de reparto
Amy Madigan — Weapons
Elle Fanning — Sentimental Value
Inga Ibsdotter Lilleaas — Sentimental Value
Teyana Taylor — One Battle After Another
Wunmi Mosaku — Sinners
Mejor director
Chloé Zhao — Hamnet
Joachim Trier — Sentimental Value
Josh Safdie — Marty Supreme
Paul Thomas Anderson — One Battle After Another
Ryan Coogler — Sinners
Otras categorías destacadas
Mejor película animada
Little Amélie or The Character of Rain
Arco
Elio
KPop Demon Hunters
Zootopia 2
Mejor película internacional
It Was Just an Accident — Francia
Sentimental Value — Noruega
Sirât — España
The Secret Agent — Brasil
The Voice of Hind Rajab — Túnez
Mejor guion original
Blue Moon — Robert Kaplow
It Was Just an Accident — Jafar Panahi
Marty Supreme — Ronald Bronstein, Josh Safdie
Sentimental Value — Eskil Vogt, Joachim Trier
Sinners — Ryan Coogler
Mejor guion adaptado
Bugonia — Will Tracy
Frankenstein — Guillermo del Toro
Hamnet — Chloé Zhao, Maggie O’Farrell
One Battle After Another — Paul Thomas Anderson
Train Dreams — Clint Bentley, Greg Kwedar
Mejor canción original
“Dear Me” — Relentless
“Golden” — KPop Demon Hunters
“I Lied To You” — Sinners
“Sweet Dreams Of Joy” — Viva Verdi!
“Train Dreams” — Train Dreams
¿Dónde ver los Premios Oscar 2026 en México?
La ceremonia de los Oscar 2026 se transmitirá en televisión y streaming el domingo 15 de marzo.
En México podrá seguirse a través de:
Azteca 7
TNT
Max (antes HBO Max)
Horarios en México (tiempo del centro):
Alfombra roja: 16:00 horas
Ceremonia: 17:00 horas
Con una competencia cerrada entre varias producciones y actuaciones destacadas, la edición 2026 de los Oscar promete una de las noches más comentadas del cine reciente.