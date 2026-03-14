Premios Oscar 2026: lista de nominados y dónde ver las películas

La temporada de premios en Hollywood entra en su recta final con la llegada de los Premios Oscar 2026, el máximo reconocimiento de la industria cinematográfica. La ceremonia se realizará el domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Ovation Hollywood, en Los Ángeles, donde se premiará a las películas, directores, actores y equipos técnicos que marcaron el último año en el séptimo arte.

La edición de este año llega con una competencia particularmente abierta, después de una temporada en la que cintas como Sinners, One Battle After Another, Hamnet y Sentimental Value acumularon nominaciones en múltiples categorías.

Además, la Academia introduce una nueva categoría dedicada al casting, ampliando el reconocimiento al trabajo detrás de cámaras.

Entre los nombres que destacan en las principales categorías aparecen figuras como Emma Stone, Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke y Wagner Moura, mientras que directores como Chloé Zhao, Ryan Coogler y Paul Thomas Anderson compiten por la estatuilla dorada.

Premios Oscar 2026: nominados en las principales categorías

Mejor película

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

Sentimental Value

Sinners

The Secret Agent

Train Dreams

Mejor actor

Ethan Hawke — Blue Moon

Leonardo DiCaprio — One Battle After Another

Michael B. Jordan — Sinners

Timothée Chalamet — Marty Supreme

Wagner Moura — The Secret Agent

Mejor actriz

Emma Stone — Bugonia

Jessie Buckley — Hamnet

Kate Hudson — Song Sung Blue

Renate Reinsve — Sentimental Value

Rose Byrne — If I Had Legs I’d Kick You

Mejor actor de reparto

Benicio del Toro — One Battle After Another

Jacob Elordi — Frankenstein

Delroy Lindo — Sinners

Sean Penn — One Battle After Another

Stellan Skarsgård — Sentimental Value

Mejor actriz de reparto

Amy Madigan — Weapons

Elle Fanning — Sentimental Value

Inga Ibsdotter Lilleaas — Sentimental Value

Teyana Taylor — One Battle After Another

Wunmi Mosaku — Sinners

Mejor director

Chloé Zhao — Hamnet

Joachim Trier — Sentimental Value

Josh Safdie — Marty Supreme

Paul Thomas Anderson — One Battle After Another

Ryan Coogler — Sinners

Otras categorías destacadas

Mejor película animada

Little Amélie or The Character of Rain

Arco

Elio

KPop Demon Hunters

Zootopia 2

Mejor película internacional

It Was Just an Accident — Francia

Sentimental Value — Noruega

Sirât — España

The Secret Agent — Brasil

The Voice of Hind Rajab — Túnez

Mejor guion original

Blue Moon — Robert Kaplow

It Was Just an Accident — Jafar Panahi

Marty Supreme — Ronald Bronstein, Josh Safdie

Sentimental Value — Eskil Vogt, Joachim Trier

Sinners — Ryan Coogler

Mejor guion adaptado

Bugonia — Will Tracy

Frankenstein — Guillermo del Toro

Hamnet — Chloé Zhao, Maggie O’Farrell

One Battle After Another — Paul Thomas Anderson

Train Dreams — Clint Bentley, Greg Kwedar

Mejor canción original

“Dear Me” — Relentless

“Golden” — KPop Demon Hunters

“I Lied To You” — Sinners

“Sweet Dreams Of Joy” — Viva Verdi!

“Train Dreams” — Train Dreams

¿Dónde ver los Premios Oscar 2026 en México?

La ceremonia de los Oscar 2026 se transmitirá en televisión y streaming el domingo 15 de marzo.

En México podrá seguirse a través de:

Azteca 7

TNT

Max (antes HBO Max)

Horarios en México (tiempo del centro):

Alfombra roja: 16:00 horas

Ceremonia: 17:00 horas

Con una competencia cerrada entre varias producciones y actuaciones destacadas, la edición 2026 de los Oscar promete una de las noches más comentadas del cine reciente.