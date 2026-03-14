Puente de marzo: transporte público en CDMX tendrá horarios especiales este lunes

El transporte público de la Ciudad de México operará con horarios especiales este lunes 16 de marzo, debido al puente por la conmemoración del natalicio de Benito Juárez.

Autoridades del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informaron que la red funcionará con horario de día festivo, por lo que los usuarios deberán considerar ajustes en sus traslados.

Metro CDMX operará con horario de día festivo

De acuerdo con el STC Metro, el servicio el lunes iniciará a las 7:00 de la mañana y concluirá a las 24:00 horas en toda la red.

Este ajuste corresponde al día feriado asociado al 21 de marzo, fecha en que se conmemora el natalicio de Benito Juárez, que se recorre en el calendario para generar el puente de descanso.

Además, al tratarse de un día festivo, se aplicará el programa “Tu bici viaja en Metro”, por lo que los usuarios podrán ingresar con bicicletas a las 12 líneas del sistema durante toda la jornada.

Las autoridades recomendaron a los usuarios esperar el tren junto a la pared del andén y abordar en los extremos del vagón, con el fin de evitar obstrucciones en las puertas y facilitar el flujo de pasajeros.

Tres estaciones de la Línea 2 permanecerán cerradas

El STC también informó que tres estaciones de la Línea 2 permanecerán cerradas el lunes debido a trabajos de mejora en la infraestructura de esa ruta.

Las estaciones que no brindarán servicio son:

San Antonio Abad

Chabacano

Viaducto

El cierre aplicará desde el inicio del servicio y forma parte de las obras que actualmente se realizan en esta línea.

Durante este periodo, la operación del Metro en la Línea 2 se mantendrá mediante dos circuitos temporales:

Cuatro Caminos – Pino Suárez

Tasqueña – Xola

Habrá apoyo con autobuses en tramo de Línea 2

Para reducir el impacto en la movilidad, las autoridades habilitarán un servicio de apoyo con autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).

Estas unidades cubrirán el trayecto entre Xola y Pino Suárez en ambos sentidos, también con horario de 7:00 a 24:00 horas.

El sistema pidió a los usuarios anticipar sus traslados y considerar las estaciones cerradas para evitar retrasos durante el puente.