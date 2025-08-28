Crecimiento del PIB de EU en el segundo trimestre es revisado al alza a 3.3%

La economía estadounidense registró un crecimiento anual de 3.3% en el segundo trimestre del año, según la estimación oficial actualizada este jueves, por encima del porcentaje inicialmente anunciado.

El dato supera además la previsión de los mercados y supone una revisión al alza respecto al 3% anual que había sido anunciado en julio, según el Departamento de Comercio.

Los inversionistas esperaban una variación menor, a 3,1%, según el consenso publicado por MarketWatch.

Estados Unidos mide el crecimiento de su economía cada trimestre en base a una proyección a 12 meses basándose en las condiciones al momento de la medición.

De un trimestre a otro, el crecimiento fue de 0.8%.

La actualización de los datos refleja "en primer lugar una revisión al alza de las inversiones y los gastos de consumo", precisa la publicación del Departamento de Comercio.

Los gastos gubernamentales fueron revisados a la baja y las importaciones al alza.