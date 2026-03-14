HBO Max: qué se sabe sobre la eliminación de cuentas compartidas

La plataforma de streaming HBO Max prepara un cambio importante para este año: terminar con la posibilidad de compartir cuentas entre personas que no vivan en el mismo hogar. La compañía, propiedad de Warner Bros. Discovery, informó que esta práctica, que permite que amigos o familiares entren a la plataforma con una sola suscripción, se convertirá en cosa del pasado.

A diferencia de lo que ocurre actualmente en México, donde muchos usuarios comparten su acceso con familiares o amigos sin pagar más, HBO Max implementará medidas que impedirán este uso compartido fuera de casa y, en su lugar, exigirá que cada usuario tenga su propia suscripción o pague un extra como “miembro adicional”.

Esto se debe a que, de acuerdo con reportes sobre los resultados financieros de la plataforma, el uso de cuentas compartidas es un obstáculo para aumentar los ingresos y expandir de forma rentable el negocio de streaming.

HBO Max concluyó que muchas personas disfrutaban del servicio sin aportar una suscripción propia, lo que reduce su capacidad de inversión en contenido y nuevas funciones. Por ello, la compañía decidió prohibir progresivamente el acceso compartido fuera del hogar y ofrecer alternativas pagadas para cada usuario.

¿Cómo funcionará la nueva forma de compartir?

Una de las ideas que HBO Max promueve es la introducción de un sistema de “miembro adicional”, mediante el cual el titular de la cuenta invite a una persona que no viva en su domicilio, pero pague un extra mensual para que tenga perfil y contraseña propios.

Por ejemplo; en Estados Unidos, el cobro por usuario agregado ronda los 7.99 dólares por mes (unos 140 pesos mexicanos), aunque por ahora esta tarifa no es activa oficialmente en México y otros países de Latinoamérica.

Los pasos que actualmente se describen para agregar un miembro adicional incluyen iniciar sesión en el sitio de suscripción, seleccionar la opción de complemento, confirmar el pago y enviar una invitación para que el nuevo usuario acepte y tenga su propio perfil.

¿Cuándo se implementará en México?

Hasta ahora, HBO Max no ha fijado una fecha exacta para comenzar a aplicar este plan de cuentas compartidas en México y otros países, pero la compañía confirmó que en algún momento de 2026 se expandirá globalmente la medida que ya comenzó en Estados Unidos.

Si HBO Max sigue el camino de Netflix, Disney+ y otras plataformas, los usuarios tendrán que decidir si contratar su propio plan, pagar un extra por cada persona adicional o cancelar el servicio y mudarse a otras opciones que tal vez no restrinjan tanto el acceso compartido.