89 Convención Bancaria en Cancún: Sheinbaum, Trudeau y líderes financieros, este será el programa completo

La 89 Convención Bancaria, organizada por la Asociación de Bancos de México (ABM), se realizará del 18 al 20 de marzo de 2026 en Cancún, Quintana Roo, bajo el lema “Innovando la banca, construyendo el futuro”.

El encuentro reunirá a autoridades del sistema financiero, representantes de bancos nacionales e internacionales, especialistas en economía y líderes del sector público para discutir los principales retos y oportunidades del sistema financiero en México y el mundo.

Entre los momentos más destacados del programa se encuentran el mensaje inaugural de la presidenta Claudia Sheinbaum y una conferencia magistral con Justin Trudeau, ex primer ministro de Canadá, quien participará en un diálogo sobre liderazgo global y transformación.

Miércoles 18 de marzo: sostenibilidad, inclusión y fundaciones bancarias

Las actividades arrancarán el miércoles con una serie de paneles centrados en el impacto social de la banca y el financiamiento sostenible.

Entre las sesiones previstas destacan:

Panel: Fundaciones de la banca (11:00 horas), con especialistas como Sofía Ludlow, directora de Fundación BBVA México, y Ricardo Bucio, del Centro Mexicano para la Filantropía.

Financiamiento sostenible: riesgos y oportunidades (12:05 horas), con la participación de Fabrizio López Gallo, director de Estabilidad Financiera de Banxico, y Antonio Suárez, director de Finanzas de Grupo Coppel.

La banca como aliada en el desarrollo de comunidades sostenibles (12:45 horas), con representantes del gobierno y del sistema financiero.

Por la tarde se realizará la presentación a medios del lanzamiento de la Fundación de los Bancos de México, encabezada por el presidente de la ABM, Emilio Romano.

También se llevará a cabo un panel sobre empoderamiento económico y el nuevo enfoque social de la banca, seguido de la ceremonia “Mujeres a destacar en la banca: Trayectorias que dejan huella”, donde participará la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja.

Jueves 19 de marzo: el futuro del dinero y sesión inaugural

El segundo día del evento se centrará en los retos económicos y tecnológicos del sector financiero.

Entre los paneles más relevantes están:

El futuro del dinero: lo que viene para México y el mundo (10:00 horas), con representantes de Banamex, HSBC, Banxico, Mastercard y el Banco de Pagos Internacionales.

Crédito a la infraestructura como multiplicador para el crecimiento (11:00 horas), con funcionarios de Hacienda, la CFE y el sector financiero.

Más productividad y formalización para fortalecer a las PyMEs (12:00 horas), con líderes de BBVA, Nafin y especialistas en desarrollo económico.

El cliente al centro: la gran prioridad de la banca en México (13:00 horas), con la participación del filósofo Michael Sandel.

Inauguración con Claudia Sheinbaum

La sesión plenaria inaugural comenzará a las 17:00 horas y contará con la presencia de autoridades financieras y del gobierno.

El programa incluye mensajes de:

Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo

Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México

Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda

Emilio Romano, presidente de la ABM

El mensaje inaugural estará a cargo de la presidenta Claudia Sheinbaum, seguido del Himno Nacional.

La jornada cerrará con un cóctel ofrecido por Banorte y Mastercard.

Viernes 20 de marzo: inteligencia artificial, geopolítica y liderazgo global

El último día de la convención incluirá actividades deportivas, conferencias magistrales y el cierre del evento.

Las principales sesiones serán:

Psicología del comportamiento y educación financiera (10:30 horas), con el economista conductual Dan Ariely.

Conferencia magistral sobre inteligencia artificial y pagos digitales (11:40 horas), impartida por Ryan McInerney, CEO global de Visa.

Geopolítica y riesgo global: implicaciones para México y su sistema financiero (12:40 horas), con el analista Ian Bremmer.

Diálogo con Justin Trudeau

Uno de los momentos centrales será la conferencia magistral “Liderazgo global y transformación”, que incluirá un diálogo con Justin Trudeau, ex primer ministro de Canadá, entrevistado por Emilio Romano. Clausura con autoridades financieras y actividades culturales

La convención concluirá con mensajes de cierre de:

Ángel Cabrera Mendoza, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)

Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda

Posteriormente se realizará la comida de clausura, con una charla del exfutbolista argentino Jorge Valdano, y el evento terminará con un concierto de Emmanuel y Mijares.