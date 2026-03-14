Premios Oscar 2026: A qué hora y dónde ver la entrega de los premios a lo mejor del cine

La ceremonia de entrega de los Premios Oscar 2026 ha llegado y este domingo 15 de marzo millones de personas podrán seguir la transmisión en vivo de la edición número 98 que se celebrará en el Dolby Theatre de Los Angeles, California.

Como ocurrió en la edición 97, el comediante, presentador y conductor Conan O’Brien tendrá la oportunidad de ser el anfitrión y así poder dirigir la gala que comenzará en punto de las 16:00 horas (tiempo del pacífico).

¿A qué hora serán los Oscar en México?

A las 17:00 horas (5 pm) en la zona centro de México, es decir en la mayor parte del país, incluyendo la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

A las 18:00 horas (6 pm) en la zona sureste, pero sólo aplica en Quintana Roo.

A las 16:00 horas (4 pm) en la zona del Pacífico, es decir en los estados de Sonora, Sinaloa, Nayarit, Baja California, Baja California Sur y algunos municipios de Chihuahua.

¿Dónde ver la transmisión de la entrega de los Oscar 2026?

Al igual que en 2025, la ceremonia de los Oscar se transmitirá a través de televisión de paga, streaming y televisión abierta.

Streaming

HBO Max será el responsable oficial de transmitir la 98 edición de los Oscar en su enlace que se activará la tarde del domingo 15 de marzo.

https://www.hbomax.com/mx/es/collections/max-awards

Tv de Paga

Además de HBO Max, la audiencia Latinoamericana podrá disfrutar de la cobertura completa a través del canal TNT, que comenzará una hora antes de la ceremonia oficial, para mostrar la alfombra roja y entrevistas con los famosos que desfilen por esta.

Tv Abierta

TvAzteca será la que transmita gratis y en vivo la premiación de la 98a edición de los Premios Oscar

A través del canal de Azteca 7 se podrá ver la señal en vivo. No obstante, la televisora mexicana también tendrá un streaming en línea que se activará la tarde del domingo 15, para quienes quieran seguir la premiación: https://www.tvazteca.com/azteca7/oscar/envivo

¿Y en EU?

Para Estados Unidos, la transmisión estará disponible en Hulu y Hulu Live TV, así como YouTubeTV, AT&T TV y FuboTV.