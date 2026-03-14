Taxis de aplicación vs taxis de aeropuerto, la disputa transportista en México de cara al Mundial 2026

La batalla por ofrecer servicio de taxi en los aeropuertos de México ha comenzado a recrudecer, principalmente en la Ciudad de México, entidad que será una de las sedes del Mundial 2026 a celebrarse de junio a julio próximos.

Fue la mañana del miércoles 11 de marzo cuando integrantes del grupo Transportación Terrestre Nueva Imagen, A.C. determinó iniciar un bloqueo en los accesos a las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México “Benito Juárez”, en protesta por la operación de taxis de plataformas digitales, a quienes acusan de funcionar de manera irregular.

El bloqueo afectó a miles de usuarios del AICM, quienes tuvieron que trasladarse a pie o bien subirse a las bateas de las patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, para así llegar a tiempo a sus vuelos o retirarse de las instalaciones tras su arribo a las terminales.

La situación, lejos de ser comprendida por los usuarios, generó más críticas contra los operadores y permisionarios de taxis en el AICM, debido a las altas tarifas que cobran. Asimismo, porque tampoco permiten que aplicaciones como Uber o Didi ingresen a dejar pasaje o recogerlo.

¿Qué exigen los taxistas del AICM?

Los taxistas del aeropuerto exigen a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y a las autoridades aeroportuarias impidir la operación de aplicaciones como Uber y Didi dentro de las instalaciones del AICM, donde actualmente no cuentan con autorización para prestar servicio.

También rechazan las iniciativas que se analizan en el Senado y en la Cámara de Diputados para modificar la legislación y permitir el ingreso de estas plataformas a los aeropuertos del país, “lo que hoy está en juego es el patrimonio, la dignidad y la fuente de empleo de miles de familias mexicanas que durante años han trabajado dentro de la ley”, señaló Transportación Terrestre Nueva Imagen, A.C.

¿Qué responde el Gobierno federal sobre el conflicto entre taxistas del aeropuerto y taxistas de aplicación?

Tras esta polémica que se presenta a tres meses de que inicie la justa deportiva de la Copa del Mundo 2026, la SICT ha sido clara y reiteró que las plataformas como Uber no cuentan con autorización para operar dentro de los aeropuertos de México, pese a la orden de la Jueza Decimotercera de Distrito en Materia Administrativa que indicó a la Guardia Nacional cumplir con la suspensión definitiva respecto al juicio de amparo 1202/2025.

Este amparo señala que los conductores que utilizan la app de Uber no deben ser multados por la Guardia Nacional al dejar o recoger usuarios en los aeropuertos de México.

Al respecto, la SICT sostuvo que la empresa no cuenta con autorización para prestar servicios en aeropuertos de México. En consecuencia, se instruyó que a partir del jueves 12 de marzo la Guardia Nacional iniciaría operativos a fin de inhibir la operación de servicios irregulares de transportación terrestre.

Presidenta de México da la razón a taxistas del AICM

La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a los involucrados (taxis tradicionales y servicios de plataformas digitales) a resolver mediante diálogo y acuerdos esta situación.

No obstante, durante su conferencia “La mañanera del pueblo”, explicó que los taxistas autorizados en el aeropuerto pagan derechos para poder operar dentro de las terminales, por lo que consideran injusto competir con plataformas como Uber o DiDi que no cubren esas cuotas.

“Los taxistas pagan derechos por estar ahí. Entonces dicen: ‘¿Por qué si nosotros pagamos derechos van a tener la misma condición los que llegan sin pagar derechos?’ Pues es un argumento válido”, refirió

En este tenor, la mandataria destacó que la propuesta del AICM y la Marina es habilitar un espacio más alejado dentro de las instalaciones para que los usuarios puedan abordar servicios de plataformas digitales, mientras que los taxis concesionados mantendrán el servicio directo en las zonas habituales de salida.

Explicó que la intención es equilibrar los intereses de ambos sectores sin afectar a los pasajeros.

“Quien paga derechos tiene ese beneficio y quien no, también debe haber una opción para el usuario para que, de manera segura, pueda trasladarse a un lugar donde pueda tomar su plataforma”, comentó.

Conflicto de taxistas se suma a la saturación en transporte en sedes del mundial en México

A meses del Mundial de Futbol 2026, el transporte público en México presenta signos de saturación, particularmente en las ciudades sede del torneo. De acuerdo con una Nota Técnica de México ¿Cómo Vamos?, basada en la Estadística de Transporte Urbano de Pasajeros (ETUP), la demanda crece más rápido que la capacidad operativa de los sistemas, lo que plantea retos relevantes para la movilidad durante el evento internacional.

Alianza In México llama a abrir diálogo sobre movilidad en aeropuertos rumbo al Mundial 2026

Alianza In México reconocio el interés del Gobierno Federal y de los gobiernos estatales por atender los retos de movilidad que enfrentan los aeropuertos del país, principalmente en el marco de la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Consideró que si bien es cierto que el contexto del Mundial hace más urgente el atender los retos de movilidad en aeropuertos, sostuvo que es importante impulsar una solución de largo plazo que permita construir una regulación innovadora y moderna para tener una operación clara, transparente y eficiente de las plataformas de movilidad en los aeropuertos del país.

Por ello manifestó su disposición para ser parte de la solución y participar en mesas de análisis y diálogo técnico, en donde se puedan construir soluciones viables.