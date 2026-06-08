Pedidos de fábricas alemanas cayeron 3.8% en abril

Los pedidos industriales alemanes cayeron más de lo previsto en abril, según datos oficiales publicados y hay pocas esperanzas de recuperación, ya que la guerra en Medio Oriente lastra la economía.

Los nuevos pedidos, un indicador clave de la actividad empresarial futura, cayeron 3.8% mensual, según las cifras preliminares de la agencia de estadísticas, Destatis.

Se esperaba un descenso tras el fuerte aumento registrado en marzo, cuando las empresas se apresuraron a abastecerse ante los problemas en la cadena de suministro provocados por el conflicto en Medio Oriente.

Sin embargo, el retroceso fue aún mayor que la caída de 3.0% prevista por los analistas encuestados por la empresa de datos financieros FactSet.

“Hay cada vez más indicios de que el incremento de los precios de la energía y las materias primas, junto con una incertidumbre geopolítica significativamente mayor, están provocando una menor demanda”, señaló el Ministerio de Economía en un comunicado.

Los pedidos de abril se vieron lastrados por una caída de más de 5.0% en el sector del automóvil, así como por fuertes descensos en la fabricación de equipos eléctricos y maquinaria. Los pedidos extranjeros cayeron más de 4.0%, y los nacionales casi 3.0 por ciento.