Partido gobernante de Japón advierte del alza de tasas del BOJ

El Banco de Japón (BOJ, por su sigla en inglés) debe ser cauteloso al elevar las tasas de interés dado el impacto esperado de los aranceles estadounidenses sobre la frágil economía, dijo a Reuters el peso pesado del partido gobernante, Ken Saito.

“El Banco de Japón debe ser cauteloso ya que todo quedaría en ruinas si sus acciones enfrían la economía”, advirtió, cuando se le preguntó sobre las expectativas del mercado de que el banco central podría subir las tasas nuevamente a finales de este año.

El comentario destaca la presión política que podría enfrentar el BOJ al reanudar el aumento de las tasas, ya que los impuestos estadounidenses más altos dañan las ganancias corporativas y desafían su visión de que las empresas seguirán aumentando los salarios.

Saito también instó al primer ministro, Shigeru Ishiba, a dimitir después de la enorme derrota electoral del mes pasado, diciendo que el gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) debe buscar un tercer socio de coalición bajo un nuevo líder.

“Japón necesita un gobierno de coalición estable. De lo contrario, es imposible implementar políticas consistentes”, señaló Saito en una entrevista el martes.

Algunos analistas políticos consideran que Saito, un ex ministro de Comercio, es un posible candidato a primer ministro dada su experiencia en política económica y comercial.

Saito respondió a los pedidos de la oposición de recortar el impuesto a las ventas en Japón, diciendo que Japón debe centrarse en políticas de crecimiento destinadas a crear un ciclo de aumento de salarios y precios.

El BOJ debe actuar con cautela a la hora de normalizar la política monetaria ya que la economía se encuentra en una fase crítica para salir de tres décadas de bajo crecimiento e inflación moderada, afirmó.

El aumento de los aranceles estadounidenses también podría afectar las ganancias de los fabricantes de automóviles japoneses y su capacidad para aumentar los salarios, afirmó Saito.

“El Banco de Japón parece estar muy preocupado por la inflación (…) Pero necesita colaborar estrechamente con el gobierno” para apoyar la economía, añadió Saito, quien actualmente es vicepresidente del comité fiscal del PDL.

El BOJ puso fin a un programa de estímulo masivo de una década el año pasado y aumentó las tasas de interés a 0.5% en enero con la opinión de que Japón estaba en camino de alcanzar de manera duradera su objetivo de inflación de 2.0 por ciento.

Una encuesta de Reuters del mes pasado mostró que la mayoría de los economistas prevén otro incremento de tasas para finales de año.