Senado avala en lo general la Ley de Ingresos de la Federación 2026

Las senadoras y senadores aprobaron en lo general, en la tarde de este miércoles, la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2026, la cual prevé un techo de endeudamiento interno de 1.78 billones de pesos para el siguiente año, y el cual fue motivo de discusión en el pleno de la Cámara Alta.

Con 79 votos a favor, 37 en contra y cero abstenciones, el pleno del Senado de la República avaló en lo general la LIF 2026, con lo que inmediatamente comenzó con la discusión en lo particular de las reservas que presentaron diversas bancadas.

De acuerdo con la LIF 2026, el siguiente año se esperan 10.1 billones de pesos de ingresos, de los cuales 1.78 billones provendrán de financiamiento interno, y 15,500 millones de dólares de crédito externo.

Del lado de los ingresos tributarios, se espera una recaudación histórica de 5.8 billones de pesos, un incremento de 6.5% en comparación con lo que se aprobó este año. Estos ingresos, aseguró el morenista Miguel Ángel Yunes, “se consolidan como el pilar central del financiamiento público”.

En tanto, el Gobierno federal espera obtener 1.2 billones de pesos por ingresos petroleros, 1.9% más anual, mientras que por el lado de los organismos y empresas del estado, se prevé una recaudación de 1.2 billones de pesos, 1.2% más anual.

“El dictamen que hoy se somete a su consideración parte de supuestos macroeconómicos prudentes y refleja una política de finanzas públicas orientada a garantizar la estabilidad económica, fortalecer los ingresos del Estado y permitir el cumplimiento de sus funciones sustantivas”, agregó el senador Miguel Ángel Yunes.

Los estimados para el siguiente año se hacen con un rango de crecimiento económico entre 1.8 y 2.8 por ciento. En tanto, se espera que los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) se ubiquen en un nivel de 4.1% del Producto Interno Bruto (PIB).

Deuda financiera y moral

Durante su paso a tribuna, diferentes legisladores señalaron el endeudamiento que se espera para el siguiente año, que será de 20.2 billones de pesos, equivalente a 52.3% del PIB.

En este sentido, la priísta Cristina Ruiz señaló que, en siete años, Morena ha duplicado la deuda pública, hipotecando así el futuro del país, ya que ahora las finanzas públicas “viven del crédito”.

“No se preocupen tanto por la deuda financiera, sino por la deuda moral que tienen con el pueblo”, señaló por su parte el morenista Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

Niegan condonación a aseguradoras

Ante el cambio que se hizo en la Cámara de Diputados, con el que se llegó a un acuerdo entre gobierno y las aseguradoras para perdonarles los impuestos que debían de años pasados por IVA – que llegaron a juicios fiscales – a cambio de que a partir de este año empezaran a pagar como se debía este gravamen, algunos diputados de la oposición indicaron que esto es una muestra más de que hay privilegios para los “mismos de siempre”.

Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, recordó que con este acuerdo se recaudarán 25,000 millones de pesos extras este año por IVA, mientras que a las aseguradoras se les perdonarán alrededor de 180,000 millones de pesos.

“Ese acuerdo es poco claro. Ese acuerdo lo que confirma es ese favor que se le está haciendo al poder económico del país”, consignó.

En tanto, cuando fue cuestionado sobre si esto era una condonación de impuestos – que se prohibió en la constitución en el sexenio pasado – el diputado del Partido Verde Ecologista de México, Waldo Fernández señaló que esto era falso, y que es sólo un estímulo fiscal. “El diablo está en los detalles”.