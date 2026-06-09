Los inventarios mayoristas en EU aumentaron por tercer mes consecutivo en abril

Los inventarios mayoristas en Estados Unidos aumentaron más de lo que se pensaba inicialmente en abril, lo que reflejará probablemente una acumulación de existencias para protegerse contra la escasez y los altos precios derivados de la guerra con Irán.

Las existencias de los mayoristas subieron un 0.6%, una revisión al alza respecto al 0.5% estimado el mes pasado, según informó el martes la Oficina del Censo del Departamento de Comercio. Los inventarios mayoristas han registrado un fuerte incremento durante tres meses consecutivos.

El informe se publicó tras un sondeo del Instituto de Gerencia y Abastecimiento de la semana pasada que mostró que el indicador de existencias de las empresas de servicios alcanzó en mayo su nivel más alto en 10 años.

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que ya lleva cuatro meses, ha interrumpido los envíos de petróleo y otras materias primas, lo que ha provocado un aumento de los precios.

El aumento de los inventarios mayoristas estuvo impulsado por un repunte del 0.9% en las existencias de bienes manufacturados duraderos, incluidos equipos profesionales y productos eléctricos.

Las existencias de bienes no duraderos se elevaron en un 0.2%, ya que las alzas en los productos alimenticios y el petróleo se vieron parcialmente compensados por descensos en la ropa y los medicamentos.

Los inventarios, una parte clave del Producto Interno Bruto, aumentaron un 3.6% interanual en abril. Los inventarios empresariales tuvieron un impacto neutro en el crecimiento del PIB en el primer trimestre. Se han reducido durante cuatro trimestres consecutivos. La economía creció a una tasa anualizada del 1,6% en enero-marzo, tras ralentizarse a un ritmo del 0.5% en el cuarto trimestre.

Las ventas de los mayoristas aumentaron un 2% en abril, tras avanzar un 3% en marzo. Al ritmo de ventas de abril, se tardaría 1.19 meses en liquidar las existencias, el nivel más bajo desde diciembre de 2013 y por debajo de los 1.21 meses de marzo. La ratio existencias/ventas se situó en 1.3 meses en abril de 2025.