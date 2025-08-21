La inflación en Japón se ubicó en 3.1% durante julio; precio del arroz siguió en alza

La inflación en Japón se desaceleró en julio al 3.1% interanual, aunque el precio del arroz, crucial en la dieta del país, se disparó 90.7%, de acuerdo con datos oficiales publicados el viernes.

Este índice de precios divulgado por el Ministerio de Interior mejora el registrado en junio (3.3%), pero sigue por encima del objetivo del 2% del Banco de Japón.

La cifra, que excluye los precios volátiles de los alimentos frescos, también fue ligeramente superior a las expectativas del mercado (3.0%).

El país asiático, que durante mucho tiempo estuvo amenazado por la deflación, se enfrenta desde 2022 a un aumento sostenido de los precios al consumidor, por encima del 2%.

Este incremento sigue impulsado por los del arroz, que subieron de nuevo en julio (90.7%) aunque levemente por debajo del 100.2% del mes anterior.

Los japoneses expresaron su descontento en las urnas el mes pasado, castigando al gobernante Partido Liberal Democrático (PLD), que perdió la mayoría en ambas cámaras del Parlamento.

Para intentar mitigar el impacto en los hogares y de cara a esos comicios, el primer ministro Shigeru Ishiba amplió las ayudas a la vivienda, prolongó las subvenciones a la energía y se ha comprometido a entregar cheques de 20,000 yenes (134 dólares) a todos los habitantes.