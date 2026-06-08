Expectativas de inflación en población de EU varían poco

Las perspectivas de inflación del público estadounidense apenas variaron en mayo, a pesar de la fuerte presión al alza sobre los precios derivada de la guerra en Medio Oriente, reveló ayer 08 de junio, una encuesta publicada por la Reserva Federal (Fed) de Nueva York.

Se espera que la inflación dentro de un año sea de 3.5%, frente a 3.6% de abril, mientras que los encuestados estimaron que la inflación dentro de tres y cinco años sería de 3.1 y de 3.0%, respectivamente.

Aunque la trayectoria prevista de las presiones sobre los precios apenas varió en mayo, la encuesta del banco regional de la Fed reveló que la incertidumbre sobre la inflación futura aumentó en relación con los indicadores a corto plazo, en un contexto de creciente preocupación por la situación actual y futura de las finanzas personales.

Es probable que la relativa calma en las expectativas de inflación anime a los responsables del banco central estadounidense mientras se preparan para su reunión de política monetaria del 16 y 17 de junio. Se espera que la Fed mantenga su tasa de interés de referencia en el rango de 3.50-3.75% en esa reunión, mientras los responsables esperan más datos sobre el impacto económico de la guerra con Irán respaldada por Estados Unidos.

El conflicto ha paralizado casi por completo los flujos comerciales a través del estrecho de Ormuz y ha provocado un aumento de los precios de la gasolina, lo que a su vez ha impulsado al alza los indicadores generales de inflación. También está causando notables interrupciones en la cadena de suministro, lo que podría contribuir igualmente a la inflación.

Las perspectivas de inflación han alterado la trayectoria de la política monetaria. Varios responsables de la Fed han comenzado a especular con que podría ser necesario subir las tasas para garantizar que el principal indicador de inflación del banco central (el índice de precios de los gastos de consumo personal) vuelva a su objetivo de 2.0 por ciento.

Los argumentos a favor de incrementos de tasas se vieron reforzados el viernes con la publicación de un informe de empleo inesperadamente sólido para mayo.