Inflación, devaluación y tensión comercial, preocupa a inversionistas mexicanos: Sura Investments

Medellín, Colombia.— La inflación, que se ha mantenido elevada desde el año pasado en el país, una devaluación del peso y las tensiones comerciales son las tres principales preocupaciones del inversionista mexicano al momento de manejar sus activos, señaló una encuesta realizada por Sura Investments.

Gerardo Ameigenda, director ejecutivo de Wealth Management de Sura Investments, explicó que esta es una preocupación general al interior de los países latinoamericanos. En México, 41 de cada 100 inversionistas mencionaron que este factor es el que más influye o condiciona las decisiones de inversión.

“La inflación es hoy la principal amenaza para la estabilidad de las inversiones”, indicó a medios de comunicación.

Al cierre de mayo pasado, la inflación en México se ubicó en 3.94% anual, una desaceleración considerable desde el dato del mes previo de 4.45 por ciento. Así, luego de pasar tres meses consecutivos fuera del rango objetivo del Banco de México (Banxico), que es de 3% +/-1 punto porcentual, la inflación logró regresar al margen; sin embargo, algunas presiones en los bolsillos de las y los mexicanos se han mantenido.

En segundo lugar, 35% de los inversionistas mencionaron como preocupación una devaluación de la moneda local, mientras que en tercer lugar, las tensiones comerciales y arancelarias fueron mencionadas por 31 de cada 100 inversionistas, en un entorno donde este año se hará la revisión del T-MEC entre México, Canadá y Estados Unidos.

Otros dos factores que han influido en las decisiones de inversión de los mexicanos son el crimen organizado y el deterioro de la seguridad, con 24% de los encuestados señalándolo, mientras que las reformas tributarias o impuestos al patrimonio preocupan a 23 de cada 100 inversionistas.

Por otro lado, la encuesta también mostró cómo hoy en día el contexto macroeconómico y político está más presente en las conversaciones de inversión. En México, que en los últimos años ha navegado entre la incertidumbre económica y comercial, 87 de cada 100 inversionistas encuestados señalaron que estos temas sí están más presentes al momento de tomar decisiones con sus inversiones.

Bienes raíces y renta variable

En México, hay un gran apetito por las inversiones en bienes raíces en el extranjero. La encuesta mostró que seis de cada 10 inversionistas tienen un mayor interés por este rubro como parte de su estrategia de inversión.

Sin embargo, Gerardo Ameigenda señaló que en México, así como en Colombia, la renta variable ha surgido como una alternativa ante la preferencia por activos de resguardo. En México, se coloca como el segundo activo de interés, con 58% de los encuestados interesados en este rubro.

En tercer lugar, 57 de cada 100 inversionistas mexicanos están interesados en invertir en los bienes raíces mexicanas, mientras que 56% están viendo atractivo el oro y metales preciosos, y 53% el dólar u otra moneda fuerte.

En este sentido, el directivo de Sura Investments señaló que los inversionistas de alto patrimonio tienen un perfil entre conservador y moderado, donde se privilegia la preservación del patrimonio por encima de la rentabilidad y privilegian la exposición local.

Ana.martinez@eleconomista.mx