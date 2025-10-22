Hacienda descarta creación de un fondo con “impuestos saludables”, recursos podrían irse al Fonsabi

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) negó que se fuera a crear un fondo especial de salud con los recursos que se obtengan por los llamados “impuestos saludables”, y está abierta a la posibilidad de ver si el dinero que se recaude se puede destinar a uno de los fondos ya existentes, señaló Bertha Gómez Casto, subsecretaria de Egresos de la dependencia.

Durante la reunión de trabajo que sostuvo en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con motivo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2026, los y las diputadas le cuestionaron sobre la creación de un fondo de salud para atender problemas de salud relacionados al consumo de bebidas saborizadas y tabaquismo, cuyas cuotas de Impuesto Especial sobre Producción y Servicio (IEPS) fueron incrementadas.

“Se imponen nuevos impuestos saludables, pero no vemos en el PPEF ni una sola letra, ni un solo párrafo, que se hable de un fondo de salud, como lo ha dicho hasta la propia presidenta Claudia Sheinbaum, indicó el panista Héctor Saúl Téllez.

En respuesta, la funcionaria hacendaria señaló que no se creará ningún nuevo fondo, y en su lugar “podría verse” que los recursos sean destinados al Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi).

Agregó que la instrucción de la presidenta es transparentar, completamente, los ingresos que se obtengan por concepto del IEPS y que estos sean destinados a salud, cuyo presupuesto funcional será de 965,662 millones de pesos para el siguiente año.

“(Lo anterior) no requiere de la generación de un fondo (…) lo único que requiere es que tengamos totalmente identificado, por un lado, el ingreso (…) y a partir de ello la Subsecretaría de Egresos estará identificando perfectamente bien el destino del gasto (…) recordemos que salud ya cuenta con un fondo, el Fonsabi. Y podría ser que deriváramos este recurso al Fonsabi, si se cree que ese este esquema podría tener esa claridad y dar esa mayor tranquilidad”, dijo.

En septiembre pasado, luego de la presentación del Paquete Económico 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que los recursos que se recauden por los impuestos saludables se destinarían a salud. Más tarde, la propia Secretaría de Hacienda indicó que los 41,000 millones de pesos que se esperan recaudar por estos gravámenes llegarían a la función salud, pese a no prever cambios en la ley para poder etiquetar dichos recursos públicos.

