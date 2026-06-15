Gasolina en EU cae por quinta semana consecutiva y ya se vende a menos de 4 dólares por galón

El precio de la gasolina en Estados Unidos cayó por quinta semana consecutiva y se colocó por debajo de los 4 dólares por galón por primera vez desde mediados de abril.

El precio promedio a nivel nacional de la gasolina regular cayó 9 centavos en la última semana, a 3.99 dólares por galón, es decir, alrededor de 18.15 pesos mexicanos por litro, de acuerdo con datos de la consultora GasBuddy.

El promedio nacional ha caído más de 60 centavos de dólar desde el máximo de 4.63 dólares que llegó a registrar en mayo en medio del repunte de los precios del petróleo por la guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz.

“Los precios promedio de la gasolina disminuyeron en 47 estados durante la última semana, y el promedio nacional cayó por debajo de los 4 dólares por galón la noche del domingo por primera vez desde mediados de abril”, señaló Patrick De Haan, director de análisis de petróleo de GasBuddy.

El especialista explicó que la baja se produjo luego de que los precios del crudo registraran una fuerte caída en respuesta a las noticias sobre un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán, aunque aún está por verse si dicho entendimiento se mantendrá.

Este lunes, los precios internacionales del petróleo cayeron 4 dólares, colocándose en un mínimo de tres meses, esto luego de que el presidente Donald Trump dijera que Estados Unidos e Irán habían firmado un memorando de entendimiento con el objetivo de poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz.

El memorando de entendimiento fue firmado por Trump, el vicepresidente JD Vance y el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, según informó un funcionario estadounidense.

La ceremonia oficial de firma del acuerdo se llevaría a cabo el viernes en Ginebra.

En tanto que la agencia de noticias semioficial iraní Mehr indicó que el borrador del acuerdo contempla la reapertura del estrecho de Ormuz en un plazo de 30 días, según los acuerdos con Irán.

De Haan recalcó que ahora la verdadera prueba se concentra en el estrecho de Ormuz, “donde cualquier reapertura y la reanudación de los flujos normales de petróleo constituirían la señal más clara de que este alivio (en los precios) es sostenible”.

“Por ahora, el promedio nacional (de la gasolina regular) podría seguir disminuyendo, siempre que no se produzca un cambio drástico de tendencia y que Estados Unidos e Irán continúen avanzando en una dirección favorable”, apuntó el especialista de GasBuddy.

*¿Dónde es más cara la gasolina en EU?*

El estado donde más cara se vendía la gasolina regular este lunes era California, con un precio de 5.69 dólares por galón o 25.88 pesos mexicanos por litro.

En contraste, el estado donde más barata estaba la gasolina era Indiana, donde se despacha a 3.33 dólares por galón, es decir, 15.15 pesos por litro.

Por otro lado, el precio promedio a nivel nacional del diésel cayó 12 centavos en la última semana, a un precio de 5.18 dólares por galón o 23.57 pesos por litro (Con información de Reuters).