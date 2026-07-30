Wall Street subió con fuerza ante repunte de Amazon

Las acciones de Amazon escalaron 3.90% a 235.50 dólares por unidad en la jornada de este jueves. En operaciones electrónicas, sus acciones subieron 9.45% hasta los 257.75 dólares.

El incremento se dio despues de que su reporte trimestral superó las expectativas del mercado en cuanto al crecimiento trimestral de los ingresos por servicios en la nube impulsada gracias al fuerte aumento del gasto empresarial en inteligencia artificial en el segundo trimestre del año.

En el periodo reportado, sus ingresos crecieron 20% interanual a 200,600 millones de dólares, frente a cerca de 196,700 millones esperados, mientras que la utilidad por acción fue de 5.75 dólares; esta cifra incluye una ganancia no operativa de 53,400 millones ligada a su inversión en Anthropic y no es comparable de forma directa con el consenso.

Los inversionistas se han mostrado inquietos este año por el aumento de los costos de la IA en las grandes empresas tecnológicas.

Los informes de flujo de caja negativo de Alphabet y Tesla la semana pasada desencadenaron una liquidación de acciones vinculadas a la Inteligencia Artificial y las de los fabricantes de chips también se vieron sometidas a presión, ya que los inversores cuestionaron sus elevadas valoraciones.

Wall Street subió con fuerza el jueves, ante el avance de las acciones del gigante del comercio electronico, Amazon, tras presentar resultados trimestrales mejor a lo esperado.

El Promedio industrial Dow Jones ganó 1.19% a 52,208.06 unidades, el S&P 500 subió 1.66% a 7,437.63 puntos y el indicador tecnológico Nasdaq Composite avanzó 2.78% a 24,442.94 enteros. Los indicadores presentaron su mayor alza en seis semanas, siendo el Dow el único que no logró compensar la baja del miércoles.

El Nasdaq logró evitar la zona de corrección (-10% desde máximos recientes) tras ubicarse el miércoles 9.8% debajo de su mejor nivel en el año.

Por su parte, las acciones de Meta Platforms se desplomaron (-7.95%) después de informar de una caída del 91% en el flujo de caja libre del segundo trimestre, lo que pone de relieve la presión financiera que supone su costosa expansión en el sector.

El índice de semiconductores PHLX experimentó un fuerte ascenso, con ganancias significativas para Micron Technology, SanDisk y Advanced Micro Devices.