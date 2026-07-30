¿Por qué SpaceX está preocupando a México?

Cada lanzamiento de Starship, el cohete desarrollado por SpaceX desde su base en Boca Chica, Texas, ocurre a unos cuantos kilómetros de la frontera con México. Aunque se trata de un proyecto estadounidense, especialistas, organizaciones ambientales y autoridades mexicanas han advertido que sus efectos no se detienen en la línea divisoria.

La razón es geográfica. Boca Chica forma parte del mismo sistema costero del Golfo de México que conecta con Playa Bagdad y el litoral norte de Tamaulipas. Ambas zonas comparten corrientes marinas, humedales y rutas de especies migratorias, por lo que cualquier alteración importante en un lado puede repercutir en el otro.

El área donde SpaceX construyó Starbase es uno de los corredores ecológicos más importantes del sur de Estados Unidos. Ahí habitan especies protegidas como la tortuga lora (Kemp's ridley), considerada la tortuga marina más amenazada del mundo; el chorlito silbador, ave playera en peligro de extinción; además de mamíferos como el ocelote y el jaguarundi, cuya presencia depende de ecosistemas costeros cada vez más fragmentados.

Las preocupaciones aumentaron tras el primer lanzamiento integrado de Starship, en abril de 2023. La potencia de sus motores destruyó parte de la plataforma de lanzamiento y lanzó concreto pulverizado, acero y otros fragmentos sobre cientos de acres de áreas naturales cercanas. La Administración Federal de Aviación (FAA) y agencias ambientales estadounidenses documentaron incendios, daños en humedales y alteraciones al hábitat de fauna silvestre, mientras organizaciones civiles promovieron demandas para exigir evaluaciones ambientales más rigurosas.

En México también comenzaron a registrarse señales de alerta. Pescadores de Playa Bagdad reportaron la llegada de fragmentos metálicos y otros residuos asociados con lanzamientos, además de una disminución en sus capturas. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) confirmó la presencia de desechos en playas tamaulipecas y anunció mecanismos de coordinación con autoridades estadounidenses para evaluar el fenómeno.

Esta preocupación está magistralmente documentada en el filme “Horizontes Perdidos” (Shifting Baselines), del realizador canadiense Julien Elie, con una estética que parece extraída del cine clásico de ciencia ficción. La cinta puede verse en cines mexicanos.

Impactos documentados

2023: La explosión del primer vuelo integrado de Starship dispersó concreto pulverizado y estructuras metálicas sobre unas 385 acres de áreas naturales y provocó incendios en zonas protegidas.

En México: Pescadores de Playa Bagdad reportaron residuos y disminución en capturas; la Profepa documentó la llegada de desechos y abrió canales de coordinación binacional.