Clavados refuerzan liderato de México en Santo Domingo 2026

Los clavados reclamaron su etiqueta de poder para México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La delegación nacional se ha mantenido en el liderato del medallero general desde la inauguración, pero faltaba la dosis por parte de una disciplina en la que se ha convertido en potencia tanto en Mundiales como Juegos Olímpicos.

En una sola jornada, este jueves 30 de julio, México destacó con tres medallas de oro en el mismo número de pruebas: trampolín varonil de 1 metro, plataforma femenil de 10 metros y trampolín femenil sincronizado de 3 metros.

Osmar Olvera fue el vencedor en 1 metro con puntuación de 430.85. Dejó en segundo puesto al colombiano Luis Uribe (415.00) y en tercero a otro mexicano, Juan Manuel Celaya —abanderado de este evento—, con 401.70.

Fue una presea especial para Olvera, ya que a sus 22 años ya sabe lo que es ser medallista de Juegos Panamericanos y Olímpicos, pero no lo había conseguido en Centroamericanos.

“Era la medalla que me faltaba. Nada es fácil y todo tiene su complejidad, así que no hay que dar nada por sentado”, señaló el oriundo de la Ciudad de México.

Osmar Olvera debutó en Juegos Olímpicos en Tokio 2020, pero fue en París 2024 donde cosechó dos medallas: plata en trampolín sincronizado de 3 metros (junto a Juan Manuel Celaya) y bronce en esa misma altura pero a nivel individual.

En cuanto a Panamericanos, Olvera Ibarra destacó en Santiago 2023 al conquistar tres oros en el mismo número de pruebas: trampolín individual de 1 y 3 metros, así como sincronizado en 3 metros.

Es la misma cuota que espera conseguir en Santo Domingo 2026: “Ya llevo una de las tres y estoy contento por iniciar con el pie derecho, pero todavía quiero más y aún puedo hacerlo mejor”, declaró después de subir al podio el 30 de julio.

La oportunidad de la segunda medalla será casi inmediata, pues la final de trampolín sincronizado de 3 metros será este 31 de julio. Se estima que Olvera llegue a esa cita junto a Celaya sin mayores complicaciones.

La tercera y última presea en disputa será un día después, el sábado 1 de agosto, en la final individual del trampolín de 3 metros. Osmar Olvera superó los clasificatorios de dicha prueba como el mejor exponente, por lo que es el máximo candidato a ganar el oro.

Los otros oros de México en clavados este 30 de julio fueron el de Alejandra Estudillo en plataforma de 10 metros y el de Rut Páez y Zyanya Parra en trampolín sincronizado de 3 metros.

Estudillo dio un golpe de autoridad a su carrera, ya que en París 2024 fue una de las gratas novedades de México en este deporte. Participó en Juegos Olímpicos por primera vez y llegó hasta una final, aunque no le alcanzó para subir al podio.

Su potencial quedó demostrado en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, que son uno de sus escalones para llegar con potencia a los Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Por otra parte, Páez y Parra son rostros nuevos que también aspiran a consolidarse en este ciclo olímpico. Trabajan bajo la tutela de la experimentada entrenadora Ma Jin y rápidamente dieron resultados. De hecho, su medalla fue el primer oro de México en clavados en Santo Domingo 2026.

México superó las 180 medallas en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe durante la jornada del 30 de julio para mantenerse en la cima de la clasificación general con 80 de oro. El evento concluirá el 8 de agosto, por lo que se espera que la cifra siga en aumento.