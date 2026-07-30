Juez da 15 años de prisión a empresario Zhenli Ye Gon

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que un juez federal le dictó sentencia al empresario de origen chino Zhenli Ye Gon por un total de 15 años y un día de prisión, además de que deberá de pagar una multa de 140,400 pesos.

La FGR indicó que el Ministerio Público aportó pruebas suficientes para que se le dictara al empresario una sentencia operación de recursos de procedencia ilícita.

“Con las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público Federal (MPF), de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en coordinación con la Fiscalía Federal en la Ciudad de México, de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), el juez ordenó la pena e impuso una multa de 140 mil 400 pesos y le negó los sustitutivos de la pena de prisión y el beneficio de la condena condicional, se suspendieron sus derechos políticos y civiles, además que se ordenó su amonestación”, detalló mediante una nota de prensa.

La fiscalía informó que fue el pasado 14 de febrero de 2019 cuando se elementos de la Policía Federal Ministerial ejecutaron una orden de aprehensión en contra del empresario.

“Días después se dictó el auto de formal prisión en su contra por su probable participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, quien actuando por sí, realizó la adquisición de recurso del territorio nacional al extranjero, motivo de la sentencia referida.

“La resolución fue confirmada el 25 de julio de 2019 por el Magistrado del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, en los autos del Toca penal; resolución contra la cual promovió juicio de amparo, mismo que fue negado y confirmado en revisión”, indicó.

El empresario está recluido en la cárcel federal del Altiplano número 1 ubicada en Almoloya en el Estado de México.

En 2007, elementos de seguridad realizaron un cateo en su casa, ubicada en ese entonces en las Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, en la que decomisaron 205 millones de dólares en efectivo que presuntamente habría obtenido a través de operar para grupos del crimen organizado traficando precursores químicos que posteriormente eran utilizados en la confección de drogas sintéticas.

El uso de los más de 200 millones de dólares causó polémica ya que en ese entonces se repartió dicha cantidad en partes iguales entre la Secretaría de Salud federal, el Poder Judicial y la entonces Procuraduría General de la República.

En 2008, desde Estados Unidos, el empresario señaló que el dinero encontrado en su mansión tenía como llegar a las campañas políticas de aquel entonces; presuntamente se trataba de dinero cuyo destino eran las manos de funcionarios emanados del Partido Acción Nacional.