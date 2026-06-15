Confianza de los consumidores de EU se aleja de mínimos históricos

La confianza de los consumidores estadounidenses se recuperó tras los mínimos históricos registrados a principios de junio, ya que la caída de los precios de la gasolina supuso un respiro para los hogares, aunque persistían las preocupaciones sobre la inflación avivadas por el conflicto en Medio Oriente.

La Universidad de Míchigan informó el viernes que su Índice de Confianza del Consumidor subió este mes hasta 48.9 puntos, desde el mínimo histórico de 44.8 puntos registrado en mayo. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que el índice subiría hasta 46 puntos. La confianza ha mejorado en todos los grupos de edad, niveles de estudios y afiliaciones políticas.

Los hogares con ingresos más bajos lideraron la mejora general de la confianza. Los precios de la gasolina han bajado desde máximos de cuatro años en las últimas tres semanas, según datos de la asociación de automovilistas AAA, ya que los precios del petróleo se mantuvieron por debajo de los 100 dólares el barril a pesar de un frágil alto el fuego.

La solidez del mercado laboral, caracterizada por tres meses consecutivos de crecimiento del empleo por encima de las expectativas y una tasa de desempleo estable, probablemente también haya contribuido a la mejora de la confianza. Sin embargo, la guerra liderada por Estados Unidos contra Irán, que ya entra en su cuarto mes, sigue representando un riesgo para las perspectivas económicas.

El precio medio nacional de la gasolina al por menor bajó esta semana a 4.11 dólares, desde los 4.56 dólares registrados el 21 de mayo, el nivel más alto en cuatro años, según datos de la AAA. El impacto en el surtidor ha afectado de manera desproporcionada a los hogares con ingresos más bajos.