Microsoft ganó 450,000 mdd en valor en Bolsa; subió 15.51%

Las acciones de Microsoft, la desarrolladora de software, anotaron su mejor cierre desde el 2008, apoyadas por un excepcional reporte de ganancias trimestrales que superó todas las expectativas de los analistas de mercado.

Los papeles de la firma subieron 15.51% y se vendieron a 451.10 dólares, con lo que cerraron con mayor alza desde el 13 de octubre de 2008, cuando escaló 18.60 por ciento. Por el contrario, en lo que va del año bajan 6.72 por ciento.

Con dichos resultados, la compañía sumó en valor de capitalización 449,691 millones de dólares en solo un día, para sumar un total de 3.349 billones y mantenerse como la cuarta firma más valiosa en Bolsa.

Microsoft registró un avance de dos dígitos tras pronosticar para el trimestre actual unas ventas y un crecimiento del negocio en la nube por encima de las expectativas y unos gastos de capital por debajo de las estimaciones, al tiempo que afirmó que espera seguir generando efectivo a lo largo de su ejercicio fiscal 2027, que acaba de iniciar.

Los inversionistas se han mostrado inquietos este año por el aumento de los costos de la Inteligencia Artificial (IA) en las grandes empresas tecnológicas.

“El movimiento respondió a un reporte trimestral superior a lo proyectado, respaldado por un crecimiento de Azure de 43%, ingresos superiores a 100,000 millones de dólares en ese negocio y una perspectiva de mayor aceleración para el primer trimestre de 2027. Además, la empresa destacó el crecimiento de Microsoft 365 Copilot y medidas para optimizar su inversión en infraestructura”, comentaron analistas de GBM Research.

Laura Torres, directora de Inversiones en IMB Capital Quants, escribió que en la renta variable, el comportamiento de las megacapitalizaciones tecnológicas actuó como el principal catalizador del sentimiento del mercado.

“Microsoft lideró el apetito por riesgo al dispararse 15.6% y registrar su mayor subida diaria desde octubre de 2008, impulsado por la solidez de sus métricas y la aceleración de su división de nube, lo que contagió de optimismo al resto del complejo de semiconductores donde SanDisk (+25%) y Micron (+17%) registraron fuertes compras de oportunidad”, agregó.

Apple deslumbra al cierre

Las acciones de Apple, fabricante del iPhone, cayeron en el mercado electrónico por una guía de ingresos trimestrales más débil de lo esperado, restricciones de suministro y resultados mixtos en segmentos clave.

Sus papeles cayeron 1.41% a 333.43 dólares por unidad en olperaciones del día. Tras el cierre perdieron 6.73% a 311 dólares.

En el año, las acciones de la firma suben 22.65 por ciento. Su valor de capitalización es de 4.897 billones de dólares y es la firma más valiosa del mundo.

De acuerdo con el reporte, los ingresos crecieron 16% interanual a 109,400 millones de dólares, frente a 108,900 millones esperados, y la utilidad por acción fue de 2.02 dólares, superior a los 1.89 dóalres estimados.

Para el iPhone creció 22% a 54,300 millones de dólares, Mac avanzó 29% y Servicios aumentó 12% a 30,700 millones de dólares; China también creció 22 por ciento.

Para los analistas de Banamex, el reporte de Apple quedó por debajo del consenso en cuanto a sus ingresos en China, lo que no fue bien recibido por el mercado, a pesar de los buenos resultados en otros segmentos.