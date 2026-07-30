Bolsas mexicanas ganaron por PIB y reportes trimestrales

Los índices accionarios mexicanos, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), ganaron terreno el jueves en medio de favorables datos económicos y la última ola de reportes corporativos locales.

El principal índice de la BMV, el S&P/BMV IPC, ganó 1.22% a 67,290.40 puntos y el FTSE-BIVA, de BIVA subió 1.27% a 1,360.80 enteros.

Los indicadores registraron su cuarta alza en cinco días y la más acelerada en cinco semanas. Además, quedaron cerca de recuperar su mejor nivel en poco más de un mes.

Laura Torres, directora de Inversiones en IMB Capital Quants, dijo que “el mercado accionario mexicano se comportó optimista en un entorno global altamente complejo, donde la cautela de los inversionistas por la postura restrictiva de la Reserva Federal (tras mantener sus tasas en 3.50-3.75%) y la escalada geopolítica en Medio Oriente fueron contrarrestadas por el sólido desempeño macroeconómico de Estados Unidos y el rally de la tecnología en Wall Street”.

Agregó que México se ha posicionado de manera resiliente gracias al rebote del PIB nacional (+1.5% trimestral) y la exención del T-MEC frente a los nuevos aranceles estadounidenses, lo que sostiene el atractivo de los activos locales.

Desde su perspectiva, la jornada bursátil deja en evidencia que los fundamentales corporativos y la solidez macroeconómica de México están logrando blindar al mercado local de los ruidos geopolíticos globales.

Para las siguientes jornadas, la analista espera una fase de consolidación técnica en el principal indicador de la BMV, alrededor de los 67,500 puntos.

No obstante, la trayectoria dependerá directamente de la asimilación del resto de reportes empresariales en Wall Street, la evolución de la inflación en Estados Unidos y la capacidad de las empresas locales para mantener márgenes operativos frente a la debilidad del consumo interno prevista para la segunda mitad del año.

“Los resultados confirman que la economía mexicana logró romper la inercia de estancamiento que había prevalecido desde finales de 2025, aunque la heterogeneidad sectorial sugiere que la recuperación no representa aún un cambio de tendencia”, escribieron analistas de Valmex Casa de Bolsa en un reporte.