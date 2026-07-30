Prioridades legislativas

Queda un mes de receso en las cámaras del Congreso de la Unión. Más en el recinto senatorial que en San Lázaro, las ausencias son notorias, pero los retornos serán aún más dolorosos para aquellos que tramitaron licencias para buscar las coordinaciones estatales de los comités de defensa de la transformación en las 17 entidades federativas que renovarán a sus titulares, en el 2027.

Muy pocos alcanzarán premios de consolación. En la Cámara Alta, la continuidad de los trabajos está supeditada a la agenda que se dicta en Palacio Nacional. El líder de la mayoría oficialista, Ignacio Mier Velasco, acaba de anunciar su intención de abrir la caja de pandora para asegurar el control administrativo del aparato parlamentario, sin compartirlo con sus aliados políticos.

¿Y si el Verde se rebela? ¿O el PT mantiene su postura beligerante? La definición del próximo presidente de la mesa directiva del Senado tiene como protagonista al mexiquense Higinio Martínez, pero el pevemista Carlos Puente bien podría ocupar esa posición, en la lógica de compensar a la fuerza ecologista, que amaga con debilitar a la coalición dominante.

Mier Velasco, en cualquier caso, ha optado por afianzar su control sobre el aparato burocrático. En el 2027 tendrá menos presupuesto, pero controlará a los órganos de gobierno, con un nuevo Comité de Administración, encargado de “facilitar la rendición de cuentas y la transparencia”.

En San Lázaro, la agenda legislativa tendrá un año decisivo, antes de la renovación de las curules. La permanencia de los legisladores del oficialismo es directamente proporcional a su desempeño en los próximos meses. Y Ricardo Monreal tratará de cumplir con la palabra empeñada, para desahogar la veintena de pendientes marcados como prioritarios en Palacio Nacional en el próximo periodo ordinario de sesiones.

Una agenda “bastante nutrida” cuya prioridad será el paquete económico, pero que además incluye: la Ley de Responsabilidad, proveedores de servicios de Internet, propiedad industrial, feminicidio, Inteligencia Artificial, paquete anticorrupción, bienestar, derechos de pueblos indígenas que está en consulta.

También, la Ley de Movilidad e Inmigración —una nueva ley— expedición de certificación de libre deforestación, una Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y una iniciativa en materia de comunicaciones con fines publicitarios y mercadotécnicos.

Además, una reforma a la Ley de Salud sobre usos terapéuticos y de fármacos, reclutamiento forzado, regulación de seguros, regulación sobre traslado de menores en transporte terrestre y lactancia.

Efectos secundarios

TRANSFRONTERIZOS. A pesar de las políticas trumpistas —o por ellas— y la promesa incumplida del nearshoring, el comercio binacional se ha incrementado 23% en el último año. Amparadas por la ley y las buenas prácticas, las operaciones aduanales son boyantes y ejemplo reciente está en el arranque de SIEM Mountain, una infraestructura logística en El Paso, que ofrece certidumbre operativa y tranquilidad a las empresas texanas y mexicanas que buscan relocalizar sus cadenas de suministro, sin las fricciones de la burocracia fronteriza.

ARRANQUE. La modernización del Libramiento de Mante, un proyecto carretero con una inversión de 1,313 millones de pesos que contempla la intervención de 13.88 kilómetros de vialidad, ha dado inicio. La obra ampliará de dos a cuatro carriles distintos tramos de las carreteras federales México 80 y México 85, además del propio libramiento. También incluirá entronques, alumbrado, señalamiento y estructuras sobre cauces de agua. Grupo HYCSA participará en la construcción, operación, conservación y mantenimiento de la infraestructura durante 50 años.

alberto.aguirre@eleconomista.mx