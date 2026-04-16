G7 pide limitar costo de la guerra para la economía

Los ministros de Finanzas de los países del Grupo de los Siete (G7) acordaron ayer que es urgente limitar el costo que la guerra en Medio Oriente supone para la economía mundial y “reafirmaron la necesidad apremiante de avanzar hacia una paz duradera”, según un comunicado de Francia, que ostenta la presidencia del G7 este año.

La guerra fue el más importante de los tres temas clave debatidos por los Ministros de Finanzas y los gobernadores de los bancos centrales de las democracias más ricas del mundo, al margen de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Washington.

También debatieron sobre el apoyo a Ucrania y el desarrollo de cadenas de suministro alternativas a China para las tierras raras y los minerales críticos.

“La conclusión fue unánime: es urgente limitar el costo que un conflicto prolongado supone para la economía mundial. Los miembros del G7 reafirmaron la necesidad apremiante de avanzar hacia una paz duradera”, se indica en el comunicado.

“Ahora más que nunca, la coordinación entre los miembros del G7 sigue siendo clave para hacer frente a las repercusiones económicas y energéticas de la crisis. Los miembros del G7 están especialmente atentos a los efectos directos e indirectos sobre los Estados más vulnerables”.

Roland Lescure, ministro de Finanzas de Francia, declaró a los periodistas que los países del G7 deben estar preparados para actuar con el fin de mitigar los riesgos económicos y de inflación causados por las perturbaciones energéticas.

Con el respaldo del G7, la Agencia Internacional de la Energía liberó en marzo una cantidad récord de petróleo de las reservas estratégicas para contrarrestar el corte de suministros de los países del Golfo.