Agresiones contra defensores ambientales escalan 43%

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) reportó un incremento de la violencia que viven las personas, colectivos y comunidades que defienden el medio ambiente en México; con, al menos, 199 ambientalistas asesinados en una década y altos índices de impunidad.

Al presentar su 12° informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México 2025, la Cemda sostuvo que el panorama para las personas defensoras de los derechos humanos ambientales sigue siendo de mucha inseguridad y de muy alto riesgo.

Lo anterior al señalar que durante el año 2025 han documentado particularmente múltiples agresiones de estigmatización, difamación y criminalización que, especialmente en este año, fueron dirigidas de forma particular y diferenciada en contra de mujeres defensoras, colectivos y organizaciones de la sociedad civil.

En específico, se dijo el año pasado 10 personas defensoras del Medio Ambiente y el Territorio fueron asesinadas en México; dos mujeres y ocho hombres, en los estados de Jalisco (3), Oaxaca (2), Guerrero (2), Morelos (1), Michoacán (1) y Puebla (1).

Lo cual es preocupante ya que en la mayoría de los casos no hay una investigación en curso, provocando una impunidad de entre 90 y 95 por ciento. Pese a que 2025 se coloca como el segundo año menos letal de los últimos 10 años, en suma , desde 2015 se han cometido 199 asesinatos de ambientalistas en el país.

En tanto, advierte sobre el incrementó en los eventos de agresión en 2025 con respecto a 2024, al contabilizarse 135 (43% más), y 314 agresiones específicas (33% más).

Con el Estado como el principal agresor en sus distintos órdenes de gobierno, al participar en 76 eventos (56.2%), seguido por la delincuencia organizada con 13 eventos (9.6%), y enseguida las empresas privadas con 12 eventos (8.8%).

Entre las agresiones específicas con más registros estuvieron la estigmatización, la intimidación y la difamación que, en conjunto, sumaron el 53.8% del total de las agresiones documentadas.

Mientras que el número de víctimas de criminalización durante 2025 fue de 107 personas, lo que representa el 33.1% del total de víctimas registradas.

Desapariciones

También se habló sobre el caso de las desapariciones, en 2025 se registraron tres víctimas, “en cuyos casos no existe información suficiente sobre el agente agresor y por ello se clasificaron como desapariciones genéricas”.

Entre los estados que arrojaron datos más alarmantes se encuentra Jalisco, con el registro de ocho eventos de agresión, 17 agresiones específicas, 3 de las 10 agresiones letales y 1 de las 3 desapariciones documentadas.

Por otro lado, la organización observo un aumento del 61.8% de las víctimas identificadas con el género y sexo femenino respecto a las cifras documentadas en 2024, y las agresiones en contra de mujeres defensoras que tuvieron más registros durante el 2025 fueron la intimidación, el hostigamiento, la difamación, las amenazas, la violencia de género, la criminalización y la estigmatización.