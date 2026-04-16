Durante marzo se liquidaron 2,399 millones de dólares en títulos de deuda mexicana: IIF

Durante marzo, inversionistas extranjeros liquidaron alrededor 20,984 millones de pesos en instrumentos de deuda mexicana, según información del Banco de México.

Este comportamiento es consistente con los datos recabados por el IIF, que también reportó una desinversión por 2,399 millones de dólares en títulos mexicanos de deuda durante el tercer mes del año, que está en línea con el ajuste observado en otros mercados emergentes.

“Lo importante más bien es el contexto en el que ocurre. El shock geopolítico de marzo encareció los precios de energía, elevó la prima de riesgo global y endureció condiciones financieras para emergentes”, explicó el experto de la mayor asociación de instituciones financieras globales, Jonathan Fortun.

Aparte, el economista jefe para Latinoamérica en el IIF, Martín Castellano así como el fundador y CEO de la consultoría, Valerio Consulting Group, Alejandro Valerio observaron que esta liquidación también incorpora factores internos donde juega un papel relevante la reducción del diferencial de tasas con la Fed.

“El último recorte de tasas (en México) dejó al diferencial con la Fed en un nivel históricamente estrecho, en el que aumenta la sensibilidad del mercado frente a posibles nuevos recortes”, comentó el economista Martín Castellano.

Mientras Valerio comentó que “la deuda cancelada también evidencia la reducción del atractivo por el diferencial de tasas y el final del llamado carry trade, donde los inversionistas tomaban recursos en mercados de deuda a una tasa baja y lo llevaban a mercados como el mexicano para obtener alguna ganancia”.

Al interior del reporte mensual del IIF, el Capital Flows Tracker, titulado esta ocasión “¿El petróleo provocó una parada en seco del flujo de capitales?” aclararon que la variable clave para las perspectivas ahora es la duración de la guerra con Irán.

“Una interrupción breve (del conflicto) probablemente mantendrá el daño concentrado. Pero si se prolonga, podría generar una presión más amplia sobre los flujos de deuda, la política interna y las condiciones de liquidez”, señalaron.

En abril, volatilidad

La información estadística del Banco de México muestra que entre el 31 de marzo y el 7 de abril, el flujo hacia los títulos mexicanos presentó una oscilación que según los expertos no marca aún tendencia. Del 31 de marzo al 7 de abril, los extranjeros tomaron de nuevo títulos de deuda mexicana por 18,958 millones de pesos.

La reciente recomposición de posiciones en deuda mexicana, observada entre el 31 de marzo y el 6 de abril, sugiere que pese al entorno externo incierto, persiste una demanda selectiva por instrumentos locales, aunque aún sujeta a episodios de volaitidad asociados a factorese geopolíticos y financieros globales, aclaró el fundador de Valerio Consulting Group.

“Hay que ver en qué estaban los contratos. Hay fondos más expuestos que otros al choque petrolero. Además, no podemos perder de vista que México no deja de ser atractivo entre los emergentes. El Banco de México autónomo sigue siendo uno de sus principales atractivos, y también le ayuda el tipo de cambio”, enfatizó.

Los factores internos que sí pesan

El economista jefe del IIF, Martín Castellano observó que sí hay factores internos que explican la liquidación de títulos de deuda. Se refiere al desanclaje de expectativas de inflación y cierta dinámica inflacionaria.

“Creo que también existe la percepción entre los inversionistas de que el conflicto en Medio Oriente puede dificultar la perspectiva de consolidación fiscal en un contexto de finanzas públicas ya tensionadas”, observó.

Identificó la incertidumbre vinculada a las negociaciones del tratado comercial y factores idiosincrásicos que también tienen impacto en las decisiones de inversión.

En tanto, Jonathan Fortun, economista senior en el IIF, señala que el punto aquí no es solo que suba el petróleo, es que el shock complica la trayectoria de desinflación justo cuando Banxico ya está avanzado en el ciclo de recortes.

“El margen para seguir recortando ya no luce tan limpio como hace algunos meses”, finalizó.

El IIF es una asociación de más de 450 instituciones financieras de operación mundial; incluye a fondos de inversión global y destacan entre sus miembros el Qatar National Bank; Standard Life Aberdeen; BNP Paribas; UBS, ICICI Bank, J.P. Morgan, HSBC Holdings; Societé Generale y PIMCO, ente otros.