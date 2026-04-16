Propone ministra Esquivel examen para aspirar al PJF

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Yasmín Esquivel Mossa propuso perfeccionar la elección popular del Poder Judicial.

Esto, mediante la aplicación de un “examen nacional” que garantice la preparación de sus integrantes; establecer reglas uniformes y claras para la competencia; ampliar el periodo de campaña; que la siguiente elección de magistrados y jueces prevista para renovar la mitad restante de cargos sólo incluya las vacantes y no se realice el mismo día de los comicios del 2027, así como restablecer el trabajo de las extintas Salas de la Corte.

“Aquí les dejo 11 propuestas que son de mi experiencia, de lo que he vivido a lo largo de todo este tiempo y que pueden abonar”, dijo, para mejorar la elección de ministros, magistrados y jueces.

Durante la presentación del libro “Reflexiones sobre la elección judicial 2025 en México”, del Centro de Capacitación para el Nuevo Poder Judicial, afirmó que “la reforma al Poder Judicial era necesaria”, y que requiere ajustes.

“Una reforma del calado que comentamos no puede considerarse como definitiva en un primer ejercicio. Sus bases aceptadas en la Carta Magna son perfectibles, sin duda alguna”.

Planteó la necesidad de restablecer las dos Salas a fin de no limitar el trabajo del máximo tribunal constitucional del país solamente al pleno.

“Las dos Salas que había en la Suprema Corte permitían que se tuvieran sesiones de manera simultánea, lo que permitía resolver el doble de asuntos que estamos resolviendo el día de hoy”, admitió.

La próxima elección de jueces y magistrados, recomendó, no debe contemplar la renovación de los 850 cargos pendientes, sino únicamente de las aproximadamente 400 vacantes, y no empatarla con los comicios federales intermedios del próximo año para renovar la Cámara de Diputados, y 17 gubernaturas, entre otros cargos.

Desde su óptica, es necesario establecer homogeneidad en las convocatorias para la elección judicial que emitan los comités de evaluación de los tres poderes del Estado, flexibilizar las reglas de campaña y ampliar la difusión de la elección.